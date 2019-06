Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóval a Hableány tragédiája előtt figyelmeztettek szakértők arra, hogy a Budapestnél a Dunán megnövekedett hajóforgalom problémákat okozhat, a kormányzat mégsem avatkozott közbe – írja a The New York Times a május 29-i, huszonnyolc halálos áldozatot követelő hajóbaleset nyomán.","shortLead":"Jóval a Hableány tragédiája előtt figyelmeztettek szakértők arra, hogy a Budapestnél a Dunán megnövekedett hajóforgalom...","id":"20190613_NYT_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eafc29-8d42-4105-8bb9-d65f1a407983","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_NYT_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 13. 14:30","title":"Jelentésben figyelmeztették a városvezetést, túlzsúfolt a Duna Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f753f733-f5c3-466b-89f7-4a50a15e680d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump megküzdött az angol nyelvvel, és vesztett.","shortLead":"Donald Trump megküzdött az angol nyelvvel, és vesztett.","id":"20190613_Nem_talalta_el_Trump_Wales_nevet_azt_irta_a_Balnak_Hercegevel_talalkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f753f733-f5c3-466b-89f7-4a50a15e680d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb0fba2-0bf3-492d-b3b8-a7e688cd291f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Nem_talalta_el_Trump_Wales_nevet_azt_irta_a_Balnak_Hercegevel_talalkozott","timestamp":"2019. június. 13. 15:40","title":"Nem találta el Trump Wales nevét, azt írta, a bálnák hercegével találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú kannabiszfélét égettek.","shortLead":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú...","id":"20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be0a5c-e2e6-45cc-9497-f2af79732f95","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","timestamp":"2019. június. 12. 21:56","title":"Egy új kutatás szerint már 2500 éve is nagyban ment a füvezés Kelet-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden befektetésösztönző támogatási döntést öt évre titkosítana a kormány. Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását rejtené el a nyilvánosság elől.","shortLead":"Minden befektetésösztönző támogatási döntést öt évre titkosítana a kormány. Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását...","id":"20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffec35ff-abff-4032-b06c-bb1490eded0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","timestamp":"2019. június. 13. 09:22","title":"Eltitkolná a kormány, kinek és mire ad 50 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki közlése szerint.","shortLead":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki...","id":"20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec510a0-928d-43ee-9aca-9fac5cbdfd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","timestamp":"2019. június. 13. 14:16","title":"Kiszállt a pécsi ellenzéki együttműködésből, egyedül indul az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","shortLead":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","id":"20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb804e3-141c-4695-a557-6f94eb3f8adc","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. június. 12. 21:35","title":"Új igazolást jelentett be a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal több '56-os hőst temettek volna 1989. június 16-án, és a vállukon vitték volna a koporsókat a Parlamenttől a Hősök teréig.","shortLead":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal...","id":"20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9613cf7-aa52-4c71-8809-23b1b9d4dcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","timestamp":"2019. június. 13. 20:00","title":"Mécs Imre: A halottak megsegítettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba ügyére hivatkoznak a kormánypártiak, de Czeglédy maga azt mondja, ez a szigorítás nem róla szól. Szerinte a Fidesz már 2022-re gondol, a kormánypárt pedig bort iszik és vizet prédikál. A törvénymódosítással nem csak az előzetes letartóztatásban lévő képviselőjelöltek vesztenék el a mentelmi jogukat.","shortLead":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba...","id":"20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1910b142-940b-4cb9-bf82-481251e2305c","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","timestamp":"2019. június. 13. 17:16","title":"Lex Czeglédy: a Fidesz egyik képviselője 2008 óta bújik a mentelmi jog mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]