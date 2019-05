Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-P lista negyedik helyén álló Jávor Benedek nem szerzett mandátumot, ugyanis csak egy képviselőt küldhet a pártszövetség. Még nem tudni, ki lesz az. Jávor hosszú bejegyzésben írja le érzéseit.","shortLead":"Az MSZP-P lista negyedik helyén álló Jávor Benedek nem szerzett mandátumot, ugyanis csak egy képviselőt küldhet...","id":"20190527_Javor_Brutalis_vereseget_szenvedtunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebe6df9-85c8-4eb1-ac53-8576fb37bda9","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Javor_Brutalis_vereseget_szenvedtunk","timestamp":"2019. május. 27. 12:14","title":"Jávor: Brutális vereséget szenvedtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","shortLead":"A rendőrség azt tapasztalja, hogy a sofőrök még mindig nem tudják, mennyit kockáztatnak.","id":"20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c1d9b2-a28e-472c-a54e-e1841e079345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0046b69-43bf-4f4f-b32f-4ebdc0fefca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyorshajtas_nyiregyhaza_rendorseg_birsag_buntetopont","timestamp":"2019. május. 27. 17:01","title":"139-cel az 50-es táblánál – elképesztő gyorshajtás Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Kiegészítő támogatást kapnak a falu- és tanyagondnokok, és bővítik is a hálózatot a kormány legújabb határozata szerint.","shortLead":"Kiegészítő támogatást kapnak a falu- és tanyagondnokok, és bővítik is a hálózatot a kormány legújabb határozata szerint.","id":"20190528_Tobb_penzt_rendelt_a_falugondnokoknak_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b95d4-5089-45c5-b9f2-287ebb1916b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Tobb_penzt_rendelt_a_falugondnokoknak_a_kormany","timestamp":"2019. május. 28. 11:12","title":"Több pénzt rendelt a falugondnokoknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f426a8d-5684-4eca-afde-2df614ce4b70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték a világ legrégebbi gombafosszíliáját. Az egymilliárd éves Ourasphaira giraldae több mint félmilliárd évvel korábbról származik, mint az eddig talált legrégebbi gombafosszíliák. \r

\r

","shortLead":"Felfedezték a világ legrégebbi gombafosszíliáját. Az egymilliárd éves Ourasphaira giraldae több mint félmilliárd évvel...","id":"20190527_legregebbi_gombafosszilia_ourasphaira_giraldae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f426a8d-5684-4eca-afde-2df614ce4b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70077a1-d08a-410e-9551-ec34a2f95a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_legregebbi_gombafosszilia_ourasphaira_giraldae","timestamp":"2019. május. 27. 07:03","title":"Találtak egy 1 000 000 000 éves gombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A püspökladányi balesetben egy 83 éves nő vesztette életét.","shortLead":"A püspökladányi balesetben egy 83 éves nő vesztette életét.","id":"20190527_gyalogosgazolas_teherauto_puspokladany_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d402c738-d784-43e5-bc9f-4cb20f65d4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyalogosgazolas_teherauto_puspokladany_rendorseg","timestamp":"2019. május. 27. 19:51","title":"Teherautó gázolt halálra egy idős gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b554acbc-0fc0-4b91-a577-e27d81a0a54c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze. A balesetről a rendőrség adott ki helyszíni képeket. ","shortLead":"Két autó ütközött össze. A balesetről a rendőrség adott ki helyszíni képeket. ","id":"20190527_fegyvernek_halalos_baleset_4_es_ut_hat_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b554acbc-0fc0-4b91-a577-e27d81a0a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342e41ac-6790-4419-a98a-97edf97401f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_fegyvernek_halalos_baleset_4_es_ut_hat_halott","timestamp":"2019. május. 27. 07:25","title":"Hat halott Fegyverneknél: fotók jöttek a 4-es úton történt tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A péntek délutáni detonációban 13-an sérültek meg. ","shortLead":"A péntek délutáni detonációban 13-an sérültek meg. ","id":"20190527_Elfogtak_a_lyoni_robbantas_feltetelezett_elkovetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097739cc-9f44-42aa-8781-f6c5b2359978","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elfogtak_a_lyoni_robbantas_feltetelezett_elkovetojet","timestamp":"2019. május. 27. 10:55","title":"Őrizetbe vettek két embert a lyoni robbantás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum, de a populisták mellett a zöldek és liberálisok is feljöttek. Több neves lap kiemelt figyelmet szentel Orbánnak és Salvininek, de elhangzik az is, még messze van az, hogy átvegyék Brüsszel irányítását.","shortLead":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum...","id":"20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63bfdf9-a08d-46b6-b8e6-aa86f179179a","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","timestamp":"2019. május. 27. 08:59","title":"A populisták előretöréséről írnak a világ legnagyobb lapjai, Orbán nevét is sokat láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]