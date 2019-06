Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi szomszédságában rendezik meg. ","shortLead":"A korábbi szomszédságában rendezik meg. ","id":"20190612_Egy_kicsit_arrebb_koltozik_a_VOLT_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50040ecb-11c5-4788-a680-f3b44bf23b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Egy_kicsit_arrebb_koltozik_a_VOLT_Fesztival","timestamp":"2019. június. 12. 20:19","title":"Egy kicsit odébb tartják meg az idei VOLT Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","shortLead":"Rendkívüli esetekben akár életfogytiglannal is sújtható ezután a pedofília Lengyelországban. ","id":"20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e630d-1de0-4b41-8d7c-dfa0e71fc355","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Sokkal_szigorubban_fogjak_buntetni_a_pedofiliat_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. június. 14. 06:12","title":"Sokkal szigorúbban fogják büntetni a pedofíliát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban élesítettek Budapesten.","shortLead":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban...","id":"20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f33ba5-0b53-4d73-bdf8-724cf1f68cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"12 budapesti parkolóban indul el a teljesen automata parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték, miért a Mészáros család lesz saját maga alvállalkozója.","shortLead":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték...","id":"20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d9232-23f0-4356-a3e2-849eba4af054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","timestamp":"2019. június. 13. 19:53","title":"Saját gyerekei és veje lesznek Mészáros alvállalkozói a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország gyomrában.","shortLead":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország...","id":"20190613_Ejszakai_piacozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab81c59a-1ec5-421c-91ee-f79ac924e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Ejszakai_piacozas","timestamp":"2019. június. 13. 20:13","title":"Éjszakai piacozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0001fa54-c449-4075-a093-d2c75dcb2d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 12 ezer üveg bor valódiságát ellenőrzik kormányzati megbízásból.","shortLead":"Több mint 12 ezer üveg bor valódiságát ellenőrzik kormányzati megbízásból.","id":"20190613_Palackonkent_31_ezer_forintert_vizsgaljak_be_a_nemzeti_bormuzeum_keszletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0001fa54-c449-4075-a093-d2c75dcb2d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641b57cb-6e31-4e1e-96fa-c73b3820b7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Palackonkent_31_ezer_forintert_vizsgaljak_be_a_nemzeti_bormuzeum_keszletet","timestamp":"2019. június. 13. 10:53","title":"Palackonként 31 ezer forintért vizsgálják be a nemzeti bormúzeum készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Taktaharkánynál ütközött össze egy szlovák rendszámú busz és egy autó, 13 sérültje van a balesetnek.","id":"20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf5854f-1a15-4c7f-bcef-1f44412b8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e73082-100d-4178-83d5-c47a5c5641d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tiz_gyerek_es_harom_felnott_serult_meg_amikor_egy_kisbusz_es_egy_auto_utkozott","timestamp":"2019. június. 12. 18:50","title":"Tíz gyerek és három felnőtt sérült meg, amikor egy kisbusz és egy autó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]