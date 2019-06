Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","shortLead":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","id":"20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c474e4ab-508c-46eb-acb7-c0adf6a39353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","timestamp":"2019. június. 14. 11:38","title":"Kikészülnek a BKV-sofőrök a melegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","shortLead":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","id":"20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0375a124-9479-4ee7-a4b2-102989503012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","timestamp":"2019. június. 14. 10:42","title":"Csernobil után sugárvédelmi egység őrizte Kádárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki közlése szerint.","shortLead":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki...","id":"20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec510a0-928d-43ee-9aca-9fac5cbdfd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","timestamp":"2019. június. 13. 14:16","title":"Kiszállt a pécsi ellenzéki együttműködésből, egyedül indul az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Csak az vállalkozzon egy új fesztivál indítására, akinél a kezdeti nagy szerelem és a pénz is jó sokáig kitart.","shortLead":"Csak az vállalkozzon egy új fesztivál indítására, akinél a kezdeti nagy szerelem és a pénz is jó sokáig kitart.","id":"201924__fesztivalszervezes__hatosagi_ugyek__kiadasokbevetelek__nehez_belole_meggazdagodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3088dd-d204-4146-b603-f65bbc7a55ea","keywords":null,"link":"/kultura/201924__fesztivalszervezes__hatosagi_ugyek__kiadasokbevetelek__nehez_belole_meggazdagodni","timestamp":"2019. június. 15. 10:00","title":"Fesztivált szervezne? Sok minden kell ahhoz, hogy önnek is nagy buli legyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","shortLead":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","id":"20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650cf774-13d1-4392-9aaf-6b4f21f4a275","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. június. 14. 05:15","title":"Nem vallotta magát bűnösnek az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor vasárnap hidegfront érkezik, ami enyhülést hoz.","shortLead":"Ugyanakkor vasárnap hidegfront érkezik, ami enyhülést hoz.","id":"20190614_Durvul_a_hoseg_hetvegen_akar_38_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9545-39d1-4b07-9c74-fbac98689e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Durvul_a_hoseg_hetvegen_akar_38_fok_is_lehet","timestamp":"2019. június. 14. 06:42","title":"Durvul a hőség, hétvégén akár 38 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","shortLead":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","id":"20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66644afd-090b-469f-9b81-65c601b89af6","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","timestamp":"2019. június. 14. 11:39","title":"Az OTP megszerezné a harmadik legnagyobb szlovén bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","shortLead":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","id":"20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d44321-a1fe-4970-98e2-3c8f4fa9040c","keywords":null,"link":"/sport/20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","timestamp":"2019. június. 14. 11:24","title":"A Toronto Raptors az NBA bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]