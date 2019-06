Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas feje. A Jakutföldön talált ragadozó feje hihetetlenül jó állapotban maradt fenn.","shortLead":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas...","id":"20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afef7bce-a84e-4557-9e7b-a5cd130e3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","timestamp":"2019. június. 14. 10:03","title":"Döbbenetes képek: 40 ezer éves farkasfejre bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","shortLead":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","id":"20190613_james_bond_aston_martin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d894252e-dbb1-4462-b844-487625f720e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_james_bond_aston_martin","timestamp":"2019. június. 13. 16:19","title":"Elárvereznek egy James Bondnak gyártott Aston Martint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7824c48e-8c45-4ce1-86e3-ccfe93a22848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök éjszaka történt a tragikus baleset Marcaliban.","shortLead":"Csütörtök éjszaka történt a tragikus baleset Marcaliban.","id":"20190614_Helysegnevtablanak_csapodott_egy_motoros_eletet_vesztette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7824c48e-8c45-4ce1-86e3-ccfe93a22848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fbf4a6-5a26-4a70-9365-7300bc5fb1bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Helysegnevtablanak_csapodott_egy_motoros_eletet_vesztette","timestamp":"2019. június. 14. 08:55","title":"Helységnévtáblának csapódott egy motoros, életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak egy hamiltoni sikátorban. Most több ezer csigát engedtek vissza a természetbe.","shortLead":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak...","id":"20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da04f01-4bfe-432c-bc62-3accbdfffa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","timestamp":"2019. június. 14. 12:03","title":"40 év után visszatért a \"halálból\" a bermudai nagy szárazföldi csiga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","shortLead":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","id":"20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4afc062-c086-412c-9742-31827adbf154","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 15. 08:42","title":"Most fejezték be a nyomozást a soroksári kocogó nő megölésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","shortLead":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","id":"20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596f8524-88d0-41ce-8ed8-ab275c7ef197","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","timestamp":"2019. június. 13. 19:33","title":"Különleges mobiljátékot csinált a remek Stranger Things sorozatából a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút zöld, autópályán pedig a világból kiautózós társunk lehet. ","shortLead":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút...","id":"20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1e9351-b6de-49c9-8cdc-4aa1bec5688b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","timestamp":"2019. június. 15. 12:30","title":"Dízelhiszti helyett dízelhibrid: teszten a zöld rendszámos és 1300 km-es hatótávú Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]