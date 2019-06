Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","shortLead":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","id":"20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb3e36-1395-4c15-88ef-954060c558af","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","timestamp":"2019. június. 14. 16:16","title":"Rendőrök mentették meg az árokparton fekvő, hőgutát kapott kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel kilépett az LMP-ből. Egy napja sincs, hogy helyreállították tagságát.","shortLead":"Kassai Dániel kilépett az LMP-ből. Egy napja sincs, hogy helyreállították tagságát.","id":"20190614_Egy_napot_sem_toltott_az_LMPben_akit_jogszerutlenul_zartak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d84d9bd-7552-4497-9844-841245243825","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Egy_napot_sem_toltott_az_LMPben_akit_jogszerutlenul_zartak_ki","timestamp":"2019. június. 14. 16:04","title":"Egy napot sem töltött az LMP-ben, akit jogszerűtlenül zártak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek legdurvább összecsapásai nyomán döntött a kormányzó.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek legdurvább összecsapásai nyomán döntött a kormányzó.","id":"20190615_Visszavonjak_a_millios_tunteteseket_kivalto_torvenyjavaslatot_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a064a95-d934-470e-8b3b-9e3a314e2b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_Visszavonjak_a_millios_tunteteseket_kivalto_torvenyjavaslatot_Hongkongban","timestamp":"2019. június. 15. 09:54","title":"Visszavonják a milliós tüntetéseket kiváltó törvényjavaslatot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","shortLead":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","id":"20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c91ae6a-7287-4408-9a4e-cba6fac070bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 16. 09:07","title":"Többen meghaltak a Nyugat-Európára sújtó vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f187f3f-f4a7-4ff3-b256-99390fbd36ff","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze is ott volt harminc évvel ezelőtt Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén. Iványi Gábor azt mondja, a fájdalom friss könnyeit látta az elhunytak szeretteinek arcán, Orbán beszédére pedig nem igazán emlékszik a Hősök teréről. De már akkor sejteni lehetett az autokrácia való hajlamot a kormányfőben. Interjú.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze is ott volt harminc évvel ezelőtt Nagy Imre és...","id":"20190614_Ivanyi_Gabor_Boldogok_akik_nem_eltek_meg_mi_lett_a_rendszervaltasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f187f3f-f4a7-4ff3-b256-99390fbd36ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74454f24-a783-47aa-bea3-ce81511772df","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Ivanyi_Gabor_Boldogok_akik_nem_eltek_meg_mi_lett_a_rendszervaltasbol","timestamp":"2019. június. 14. 14:57","title":"Iványi Gábor: Boldogok, akik nem élték meg, mi lett a rendszerváltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták a dunaújvárosi férfit. ","shortLead":"Hamar elfogták a dunaújvárosi férfit. ","id":"20190615_rtl_video_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785dbb80-d888-4999-844b-910d2343d7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_rtl_video_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2019. június. 15. 18:20","title":"Az RTL-hez futott be a fenyegető videó, a feltöltője börtönbe kerülhet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","id":"20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c777fdec-a5c6-466e-8636-07d5d6d960b6","keywords":null,"link":"/sport/20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","timestamp":"2019. június. 15. 19:56","title":"Pazar időt úszott Hosszú, két aranyat is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több busz menetrendje is változik.","shortLead":"Több busz menetrendje is változik.","id":"20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975478b-a634-448a-9856-a85a1926eee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","timestamp":"2019. június. 16. 08:15","title":"Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]