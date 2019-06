Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","shortLead":"Pénteken még szakaszgyőzelmet ünnepelhetett Alois Kankovsky, most viszont már kórházban vár az operációra.","id":"20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6b6b3-d5d4-41a3-9b16-fd14e6553b44","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_rajtra_varva_torte_el_a_labat_a_Tour_de_Hongrie_legpechesebb_versenyzoje","timestamp":"2019. június. 16. 20:14","title":"A rajtra várva törte el a lábát a Tour de Hongrie legpechesebb versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban viszont egyre profibb. Kiszúrja, ha a kép valamely részét előzőleg manipulálták.","shortLead":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban...","id":"20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370bfa8-3761-4707-ba65-4a1895061b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 17. 13:03","title":"Kész a program, ami szól, ha egy képet photoshopoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg a lányok önvédését alapozhatja meg.



","shortLead":"Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Főleg...","id":"20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b2d4a7-9ebd-421e-a221-2b8955f35384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ec3e0-d54e-4bfe-9706-96fa0e7478a8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190616_A_jo_apagyerek_kapcsolat_nelkulozhetetlen_az_onbizalomhoz","timestamp":"2019. június. 16. 08:45","title":"A jó apa-gyerek kapcsolat nélkülözhetetlen az önbizalomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362926c6-6a29-4549-bf3d-5271e7202877","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Továbbra is – és egyre inkább – technológiai vállalatok viszik a pálmát a világ legértékesebb márkáit soroló toplistán.","shortLead":"Továbbra is – és egyre inkább – technológiai vállalatok viszik a pálmát a világ legértékesebb márkáit soroló toplistán.","id":"20190617_brandz_top_100_2019_ranglista_legertekesebb_markak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362926c6-6a29-4549-bf3d-5271e7202877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f1144a-37fc-4020-adcc-4e48b7ce665a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_brandz_top_100_2019_ranglista_legertekesebb_markak","timestamp":"2019. június. 17. 14:03","title":"Ez a 100 vállalat uralja most a világot: íme a világ legértékesebb márkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","shortLead":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","id":"20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfa7cc5-492b-4736-8861-aa2882de1f89","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","timestamp":"2019. június. 17. 06:45","title":"Népszava: trükközni kell az óvodákban, hogy törvényes legyen a működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","shortLead":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","id":"20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8525a6-109a-469d-b217-a9f984edf4d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 16. 09:49","title":"Virágot vitt Nagy Imre sírjára Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","shortLead":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","id":"20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b7d64-2b02-4bbd-85eb-e2bebe01a9de","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","timestamp":"2019. június. 17. 11:16","title":"Irán tíz napon belül fel fogja rúgni az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","shortLead":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","id":"20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83885a4a-0b57-48f5-9118-b8d5bbc27a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","timestamp":"2019. június. 16. 06:41","title":"Szinte már nagyító kell hozzá: körbefotóztuk a Vespa cuki mikroautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]