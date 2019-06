Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481968bd-431e-4010-9a34-58e55e50a1c0","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az állambiztonsági szolgálatok utolsó nagy erőbedobásainak egyike volt Nagy Imre és társai újratemetése, de már csak furcsa kibicként vettek abban részt. A folyamatot megállítani nem, legfeljebb már csak befolyásolni akarhatták, a hatalmas igyekezetben két ügynöktől is szó szerint ugyanaz a jelentés született. ","shortLead":"Az állambiztonsági szolgálatok utolsó nagy erőbedobásainak egyike volt Nagy Imre és társai újratemetése, de már csak...","id":"20190616_Orban_Viktor_tul_erosen_beszelt_ennek_ma_mar_semmi_ertelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481968bd-431e-4010-9a34-58e55e50a1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30e65f0-d38d-40bd-be1a-549ee728bbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Orban_Viktor_tul_erosen_beszelt_ennek_ma_mar_semmi_ertelme","timestamp":"2019. június. 16. 15:00","title":"“Orbán Viktor túl erősen beszélt, ennek ma már semmi értelme”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős lett. És ebben a Mátrix- és John Wick-filmek főszereplőjének, Keanu Reevesnek is óriási szerepe volt. Mutatjuk az érdekesebb bejelentéseket.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős...","id":"20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd527f1-f1df-4684-8b93-99225d8b0055","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","timestamp":"2019. június. 16. 17:30","title":"Keanu Reeves 2077-ben is velünk lesz, csak azt nem tudni, hogy robotként vagy emberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A röntgenorvos először azt hitte, egy fémolló van a nő zsebében.","shortLead":"A röntgenorvos először azt hitte, egy fémolló van a nő zsebében.","id":"20190618_23_ev_utan_vettek_eszre_a_no_hasaban_a_sebeszeti_csipeszt_amit_a_csaszarmetszeskor_felejtettek_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bd20eb-e556-4ec4-bde3-5147e1fdb182","keywords":null,"link":"/elet/20190618_23_ev_utan_vettek_eszre_a_no_hasaban_a_sebeszeti_csipeszt_amit_a_csaszarmetszeskor_felejtettek_benne","timestamp":"2019. június. 18. 12:07","title":"23 év után vették észre a nő hasában a sebészeti csipeszt, amit a császármetszéskor felejtettek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","shortLead":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","id":"20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8184f8f-e3a7-4ebd-8152-f1963536008a","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","timestamp":"2019. június. 17. 16:30","title":"Tett egy nagyon szimpatikus gesztust a Pride-nak a Queens of the Stone Age","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","shortLead":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","id":"20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6393904-abbf-41bf-91d3-e32c1db3ced7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"A legnagyobb hőségben is tragédiát okozhat a szén-monoxid, nem csak a fűtési szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","shortLead":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","id":"20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39a9a1c-1500-4eaf-a07c-3566dfb5e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","timestamp":"2019. június. 17. 20:42","title":"Nem adta ki a lakását egy meleg párnak, büntetést kaphat a tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]