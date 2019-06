Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","shortLead":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","id":"20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f5d4b5-8ec4-4d2a-993e-9084c2cf2cd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","timestamp":"2019. június. 18. 21:53","title":"Halálra gázoltak egy férfit az M0-s út leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","shortLead":"A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA.","id":"20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab57cd49-737b-47a4-96cb-e19e0db0b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4a762-a9c2-445c-b9e2-75d6e13d0638","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Autogyartas_utan_most_az_akkumulatorgyartasban_kell_kulcspoziciot_szerezni","timestamp":"2019. június. 17. 09:17","title":"Autógyártás után most az akkumulátorgyártásban kell kulcspozíciót szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt hatalmasnak számító trilobitára (háromkaréjú ősrákra) a dél-auszráliai Kenguru-szigeten találtak rá, csupán 30 kilométerre Ausztrália partjaitól.","shortLead":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt...","id":"20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094472dd-2c98-41fb-a2e7-f6c223a15381","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","timestamp":"2019. június. 17. 07:03","title":"Egy hatalmas mélytengeri \"rém\" maradványaira bukkantak 30 km-re Ausztrália partjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt, melynek ünnepét rendezték meg ma a kereső főoldalán.","shortLead":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt...","id":"20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ee3941-40dc-4f60-b288-5c4c30826986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","timestamp":"2019. június. 18. 07:03","title":"Miért vannak mosolygó gombócok a Google főoldalán? Ünnepeljük a falafelt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre jelenleg legveszélyesebbként számontartott Bennu aszteroida. Egy fotót is küldött haza az égitestről.","shortLead":"A NASA OSIRIS-REx szondája minden eddiginél közelebb került egy csillagászati objektumhoz, ráadásul ez a Földre...","id":"20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed442faa-4412-4a37-983e-f7314b047b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4c2816-ce25-40e9-8001-8fefd0f3de67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_osiris_rex_urszonda_fenykep_bennu_aszteroida_kisbolygo","timestamp":"2019. június. 18. 08:33","title":"Lenyűgöző fényképet küldött haza a száguldó aszteroida körül keringő űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.\r

\r

","shortLead":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.\r

\r

","id":"20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c29c5-2487-453e-9161-b89d34b847cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","timestamp":"2019. június. 19. 05:03","title":"Ma is le fog szakadni az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","id":"20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a6419-0051-4758-ae35-83f54d1c12cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 18. 05:25","title":"Ma is többfelé lecsaphatnak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","shortLead":"A németországi pályát felrajzolták közutakon keresztül.","id":"20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d900e9d0-a945-460c-94ac-9bdd23c74bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de4de3-6444-4fa4-9af8-643c55e7b341","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_nurburgrin_amerika_kozut_google_terkep","timestamp":"2019. június. 18. 09:28","title":"Akkora Nürburgring-fan volt egy pár autós, hogy leutánozták a Google Térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]