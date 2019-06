A Momentum EP-képviselője lett az új liberális frakció egyik alelnöke

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","shortLead":"A férfi hétfő délelőtt egy biatorbágyi házban olyan súlyosan bántalmazta a fiatal nőt, hogy meghalt.","id":"20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cf72de-55b4-414e-9933-5a7a667f60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9617c099-d080-43c1-8c1c-2a3aab0b1c75","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_emberoles_testver_hug_biatorbagy_rendorseg","timestamp":"2019. június. 17. 21:03","title":"Búzatáblában találták meg a húga megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2017-es tüntetés utáni rongálási ügy elején még 660 ezer forint volt az okozott kár, ez a vádiratban 50 ezernél kevesebbre módosult. A bíróság tárgyalás mellőzésével büntetővégzést hozott, de a vádlott szeretne tárgyalást.","shortLead":"A 2017-es tüntetés utáni rongálási ügy elején még 660 ezer forint volt az okozott kár, ez a vádiratban 50 ezernél...","id":"20190619_Elso_fokon_120_ezer_forintra_buntettek_a_Kossuth_teri_orszagzaszlot_osszefirkalo_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f2425b-9acd-4504-b119-797d2814b880","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Elso_fokon_120_ezer_forintra_buntettek_a_Kossuth_teri_orszagzaszlot_osszefirkalo_not","timestamp":"2019. június. 19. 10:37","title":"Első fokon 120 ezer forintra büntették a Kossuth téri országzászlót összefirkáló nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A BBC-ben vitatkoztak a brit Konzervatív Párt elnökjelöltjei a brit EU-kilépésről, elhangzott focihasonlat is.","shortLead":"A BBC-ben vitatkoztak a brit Konzervatív Párt elnökjelöltjei a brit EU-kilépésről, elhangzott focihasonlat is.","id":"20190619_Boris_Johnson_Senki_nem_akar_nodeal_Brexitet_de_erre_is_fel_kell_keszulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c28dfdd-bc1f-4f0b-8cc7-bfd50369a998","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Boris_Johnson_Senki_nem_akar_nodeal_Brexitet_de_erre_is_fel_kell_keszulni","timestamp":"2019. június. 19. 05:11","title":"Boris Johnson: Senki nem akar no-deal Brexitet, de erre is fel kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság.","shortLead":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki...","id":"20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead3407e-7471-4b65-b9fb-6530e033c27d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","timestamp":"2019. június. 18. 13:42","title":"Kimondta az Európai Bíróság: uniós jogot sért a német autópályadíj-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesz elég vakcina, ha a kormány úgy dönt, elkezdi oltani a fiúkat.\r

","shortLead":"Lesz elég vakcina, ha a kormány úgy dönt, elkezdi oltani a fiúkat.\r

","id":"20190619_Osszel_mar_olthatjak_a_hetedikes_fiukat_HPV_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55446bef-c96e-4acc-aa1f-ece1757f1665","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Osszel_mar_olthatjak_a_hetedikes_fiukat_HPV_ellen","timestamp":"2019. június. 19. 05:18","title":"Ősszel már olthatják a hetedikes fiúkat HPV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","shortLead":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","id":"20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb5669-b26d-4f51-943b-d90081fef5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","timestamp":"2019. június. 17. 15:52","title":"Világrekord az óceántisztításban: 633 búvár dolgozott egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által bemutatott sminkek.","shortLead":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által...","id":"20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f345b2a-e237-48dc-b970-eb0387df2a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","timestamp":"2019. június. 19. 12:03","title":"Ha szereti a sminkeket, örülni fog a YouTube újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","shortLead":"A férfit néhány órával később, Tárnokon fogták el. ","id":"20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd033aa-039b-4893-b176-ba2a7cdc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ee79b8-fd70-488e-965c-8ae94720ac04","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_erd_emberoles_feltetelezett_elkoveto_elfogas","timestamp":"2019. június. 17. 19:28","title":"Rendőrkézen az érdi emberölés feltételezett elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]