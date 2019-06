Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","shortLead":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","id":"20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6080b65-fda1-4234-a649-2532e582ef5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","timestamp":"2019. június. 19. 10:38","title":"Nem lehet a három csík az Adidas védjegye az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","shortLead":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","id":"20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53fb09e-8bed-4ce8-acab-c1e6013181a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","timestamp":"2019. június. 19. 16:44","title":"Villámárvíz öntötte el Nagyvisnyót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő migránstömegek jelennének meg a szemünk előtt, érdemes leszögezni, hogy a 70,8 millió menekültből 41,3 millió belső menekült, az országukat elhagyók 80 százaléka pedig a szomszédos országban él. Az UNHCR figyelmeztet a menekültellenes beszédre, és dicséri a pozitív példákat. A legnagyobb menekültválság jelenleg Venezuelában van.

","shortLead":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő...","id":"20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667c7698-489d-4e8a-88e3-b942e94881c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","timestamp":"2019. június. 19. 08:59","title":"Egy törökországnyi ember él otthonából elűzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai ügyészség egy többszörös visszaesőnek minősülő üzemanyagtolvaj ellen indított eljárást, aki az ország hat településén csapolta meg a teherautókat.","shortLead":"A tatabányai ügyészség egy többszörös visszaesőnek minősülő üzemanyagtolvaj ellen indított eljárást, aki az ország hat...","id":"20190619_dizel_lopas_uzemanyag_uzemanyagszallito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bf7265-4e42-46f1-b6ae-b36a6a602c45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_dizel_lopas_uzemanyag_uzemanyagszallito","timestamp":"2019. június. 19. 14:20","title":"Közel 5000 liter dízelt csapolt le kamionokból egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is kikérdezték a rendőrök.","shortLead":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is...","id":"20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89426ae4-c3cd-474d-902c-298920a2aadd","keywords":null,"link":"/sport/20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","timestamp":"2019. június. 19. 09:47","title":"Máris szabadon engedték Michel Platinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven akad belőlük. A címbéli találós kérdés megfejtése a távolsági fényszóró-asszisztens is egy ilyen, külső eszköz, melyen érdemes elgondolkodni új autó vásárlásakor.","shortLead":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven...","id":"20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8e9950-c121-4e87-b17c-363324381c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","timestamp":"2019. június. 20. 12:00","title":"40 km/h fölött bekapcsol, egyszerre két-három sofőr életét könnyíti meg – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38cdb458-1d53-495e-a44e-d54164a2b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc2570-a24d-4640-a8fe-514fbae5bc16","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Nezze_meg_a_Csernobil_focimet_Jobaratokstilusban","timestamp":"2019. június. 18. 16:39","title":"Szürreális alkotás született: valaki összevágta a Csernobil főcímét Jóbarátok-stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kétmilliárd embernek nincs tiszta ivóvize, négymilliárdnál pedig nincs megfelelő mellékhelyiség.","shortLead":"Kétmilliárd embernek nincs tiszta ivóvize, négymilliárdnál pedig nincs megfelelő mellékhelyiség.","id":"20190618_Naponta_ezer_kisgyerek_hal_meg_a_rossz_higienia_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac8e235-20f3-41a4-a946-ac685b35f535","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Naponta_ezer_kisgyerek_hal_meg_a_rossz_higienia_miatt","timestamp":"2019. június. 18. 21:06","title":"Naponta ezer kisgyerek hal meg a rossz higiénia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]