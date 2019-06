Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter magyar érdeknek nevezte a horvátországi Krk szigeti gázterminál megépítését, az azon érkező amerikai gázról viszont Orbán Viktor korábban azt mondta, nem vagyunk balekok, hogy drágábban vegyünk gázt, mint a piaci ár.","shortLead":"A külügyminiszter magyar érdeknek nevezte a horvátországi Krk szigeti gázterminál megépítését, az azon érkező amerikai...","id":"20190619_Megis_balekok_vagyunk__Szijjarto_a_horvat_gazterminalt_dicserte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d97bfd-cc7a-4e6a-bb53-ec2c98ed69b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Megis_balekok_vagyunk__Szijjarto_a_horvat_gazterminalt_dicserte","timestamp":"2019. június. 19. 11:47","title":"Szijjártó a horvát gázterminált dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag, kiegészítésre szorul, ahol pedig konkrét tervek vannak benne, az nem elégséges.","shortLead":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag...","id":"20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708cab-37e3-46db-a7f4-360e9cf1f336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","timestamp":"2019. június. 18. 16:56","title":"Nagyon nem tetszik az Európai Bizottságnak a magyar energia- és klímaterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Sziget Zrt.-t korábban megbüntették a gyakorlat miatt. ","shortLead":"A Sziget Zrt.-t korábban megbüntették a gyakorlat miatt. ","id":"20190619_Torvennyel_szentesitene_a_kormany_hogy_rogzitsek_a_fesztivalozok_adatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1816723b-cfbb-4887-b866-de91bb920993","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Torvennyel_szentesitene_a_kormany_hogy_rogzitsek_a_fesztivalozok_adatait","timestamp":"2019. június. 19. 17:33","title":"Törvénnyel szentesítené a kormány, hogy rögzítsék a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","id":"20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd373c-1795-4fa5-96e5-99cc51dbfeca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","timestamp":"2019. június. 19. 16:22","title":"Tömegkarambol miatt állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság.","shortLead":"Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése – mondta ki...","id":"20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f3f8-e9f7-4b75-a181-2baecb0f12f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead3407e-7471-4b65-b9fb-6530e033c27d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Kimondta_az_Europai_Birosag_unios_jogot_sert_a_nemet_autopalyadijrendszer","timestamp":"2019. június. 18. 13:42","title":"Kimondta az Európai Bíróság: uniós jogot sért a német autópályadíj-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb barátja, Garaczi János készíti el az ételeket a tiszteletére.","shortLead":"A legjobb barátja, Garaczi János készíti el az ételeket a tiszteletére.","id":"20190618_Kedvenc_eteleivel_bucsuztatjak_Benke_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5c2ba3-04c5-428d-b9b1-2cf709f8656f","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Kedvenc_eteleivel_bucsuztatjak_Benke_Laszlot","timestamp":"2019. június. 18. 08:45","title":"Kedvenc ételeivel búcsúztatják Benke Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni akarta a 2015 óta zajló büntetőügyet, a bíróság viszont ezt elutasította, így az erősen átpolitizált eljárás egyszerűen elakadt - tudta meg a hvg.hu. A büntetőeljárási törvény ugyanis nem elég egyértelmű, így az a pikáns helyzet állt elő, hogy a bíróság kénytelen volt beinteni a folytatást sürgető ügyészségnek. Még Czeglédy védelme sem tudja, mi lesz most, az is előfordulhat, hogy szinte elölről kell kezdeni az egész eljárást.","shortLead":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni...","id":"20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe127ba-389d-45b3-98d3-a4a5b5aa68c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","timestamp":"2019. június. 20. 06:00","title":"Patthelyzet: nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja a környezetet.","shortLead":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja...","id":"20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d98ad94-415a-4cb6-aa3f-edfedd5b88e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","timestamp":"2019. június. 18. 16:03","title":"Még ez a delfin is jobban vigyáz a környezetre, mint a legtöbb ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]