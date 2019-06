Egymástól próbálnak K-vitamint tartalmazó ampullás készítményekhez jutni a kismamák, mert országos hiánycikk lett, áll az RTL Klub Híradójában. Az újszülötteknek az anyatejes táplálás miatt lehet szükségük plusz K-vitaminra, ezt féléves korukig kell szedni. A K-vitamin hiánya ugyanis agyvérzést is okozhat. A gyerekgyógyászatban a K-vitamin szedése benne van a protokollban, de a patikák arról számoltak be - és az OGYÉI oldala is alátámasztja ezt -, hogy a készítmény hiánycikk októberig. Az állam korábban azt ígérte, kézben tartja az ügyet, nem lesz hiánycikk, és most is így látja. Állítólag a külföldről rendelt import készítmények egy hét múlva megérkeznek az országba.