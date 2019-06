Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy ember megsérült. Budapest felé van sávkorlátozás.","id":"20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd2d923-4480-4f01-a901-fbc47b28b99a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Baleset_miatt_torlodasra_kell_keszulni_az_M7esen_Sosto_tersegeben","timestamp":"2019. június. 23. 12:32","title":"Baleset miatt torlódásra kell készülni az M7-esen, Sóstó térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"20 közösségi elektromos robogó érhető el a városban.","shortLead":"20 közösségi elektromos robogó érhető el a városban.","id":"20190621_Pecsen_is_van_mar_Blinkee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80940bc5-1b0f-41d2-903e-7a0fb4dccb19","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Pecsen_is_van_mar_Blinkee","timestamp":"2019. június. 21. 19:13","title":"Pécsen is van már Blinkee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"kéjbarlang\" ahhoz képest semmi, amit Konok Péter elképzelt.","shortLead":"A \"kéjbarlang\" ahhoz képest semmi, amit Konok Péter elképzelt.","id":"20190622_Konok_Petert_is_megihlette_az_MTA_kejbarlangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aeca0-98e2-46f8-963f-5f7b9a00a496","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Konok_Petert_is_megihlette_az_MTA_kejbarlangja","timestamp":"2019. június. 22. 14:33","title":"Konok Pétert is megihlette az MTA \"kéjbarlangja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács csütörtöki üléséről beszámolva a Népszava. A Pedagógusok Szakszervezete szerint mindez az életpályamodell kudarcának beismerését jelenti.","shortLead":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési...","id":"20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1487455-f547-4fb9-8d21-44e7709815ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Pedagógus státustörvény készül: az életpályamodell kudarca?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma jogvédő szervezet beperelte az akkor még Balog Zoltán vezetése alatt álló Emmit, és félig nyert is. ","shortLead":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma...","id":"20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0ac87e-b549-4e5b-b399-a8ff0d0e0da1","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","timestamp":"2019. június. 22. 07:00","title":"Az Emminek már papírja is van a gyermekvédelem törvénysértéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült, hogy szereti a paprikás krumplit, és örült, amikor a vonal végén épp süniket néztek a hívei.","shortLead":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült...","id":"20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e2443f-cb91-4770-ad96-2391edbcf5dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","timestamp":"2019. június. 22. 18:55","title":"Karácsony Gergely szereti a paprikás krumplit - beszállt a telefonos kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások biztonságáért, ráadásul hamar kiderült, hogy hiába. De hogy a katasztrófa utáni további szörnyűségek esélye mekkora lehetett, azt a tudomány mindmáig nem tudja pontosan.","shortLead":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások...","id":"201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e26c-b238-4e46-960a-e3583a565c16","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","timestamp":"2019. június. 23. 17:30","title":"Tényleg akkora veszély leselkedett Magyarországra, amekkoráról a Csernobil-sorozatban beszélnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]