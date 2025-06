Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","shortLead":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","id":"20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"0d98a771-6dcf-4c58-b0e6-3905beb071cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. június. 11. 08:08","title":"Úgy veszik a Nintendo új konzolját, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8451df9a-96e4-44db-ba1a-ee47b1007fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas rendező Tarr Bélához fűződő, „nem egyszerű” mester-tanítvány kapcsolatáról is beszélt.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendező Tarr Bélához fűződő, „nem egyszerű” mester-tanítvány kapcsolatáról is beszélt.","id":"20250611_Nemes-Jeles-Laszlot-halalosan-megfenyegettek-A-londoni-ferfi-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8451df9a-96e4-44db-ba1a-ee47b1007fb0.jpg","index":0,"item":"de3c2171-bb1b-4a7e-8f17-df970890ff84","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Nemes-Jeles-Laszlot-halalosan-megfenyegettek-A-londoni-ferfi-forgatasan","timestamp":"2025. június. 11. 14:23","title":"Nemes Jeles Lászlóékat halálosan megfenyegették Tarr Béla filmjének forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","shortLead":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","id":"20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3.jpg","index":0,"item":"def37b03-b896-447b-beaf-bce6ace1e75d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","timestamp":"2025. június. 11. 11:45","title":"22 milliárd forintos kutatási központot adott át a Samsung SDI akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után a tengerészgyalogságot is kivezényelte a bevándorlási hatóság akciói miatt utcára vonult tüntetők megfékezésére.","shortLead":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után...","id":"20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43.jpg","index":0,"item":"208e5bfa-bb30-46e3-ad9b-b443add8d175","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 11. 05:48","title":"Vészhelyzetet hirdettek és kijárási tilalmat rendeltek el Los Angeles belvárosában a zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8bbe1f-ffa7-4731-b9eb-fbcd295fbe29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató minden szerelőjét a városba küldte.","shortLead":"A szolgáltató minden szerelőjét a városba küldte.","id":"20250610_dunakeszi-sorozatos-csotores-dmrv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf8bbe1f-ffa7-4731-b9eb-fbcd295fbe29.jpg","index":0,"item":"7a9f1859-2dd5-44ff-bab5-0012b6d908af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_dunakeszi-sorozatos-csotores-dmrv","timestamp":"2025. június. 10. 10:40","title":"Egyszerre hét helyen volt csőtörés Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. Jelenleg legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi előnnyel kecsegtet.","shortLead":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai...","id":"20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a.jpg","index":0,"item":"3b97221e-0b20-4990-9e40-8bc4de3bc6ee","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","timestamp":"2025. június. 10. 11:45","title":"100 százalékosnak ígért Aranykupolát vonnak az USA fölé: mit fog tudni, miért nehéz megcsinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","shortLead":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","id":"20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d.jpg","index":0,"item":"e0377791-043b-4400-885c-d731b425f6d4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","timestamp":"2025. június. 10. 12:59","title":"Az Amazon és a Meta kivonul az amszterdami Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép. A szuperkomputer küldetése, hogy számos tudományos területen felgyorsítsa a kutatásokat.","shortLead":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép...","id":"20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad.jpg","index":0,"item":"1abcc23c-cf36-48d1-b691-5244b24e1e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Nem semmi nevek álltak össze, tőlük jön az új szuperszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]