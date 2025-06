Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","shortLead":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","id":"20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d.jpg","index":0,"item":"e0377791-043b-4400-885c-d731b425f6d4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","timestamp":"2025. június. 10. 12:59","title":"Az Amazon és a Meta kivonul az amszterdami Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült megelőzni, hogy újabb pénzbüntetések szakadjanak az ország nyakába. A befagyasztott uniós pénzek azonban nem kerültek közelebb.","shortLead":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült...","id":"20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"ee939868-ce91-4ace-8d35-31f311d71b51","keywords":null,"link":"/eurologus/20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","timestamp":"2025. június. 11. 16:17","title":"Győzelemként ünnepli a kormány, hogy korábban két pert is elvesztett az EU-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú italok már alig hasonlítanak egymásra. Az igazán hozzáértők már az illatuk alapján is helyesen osztályozzák e nedűket, azonban kiderült, hogy a mesterséges intelligencia még ezen a területen is ügyesebb lehet az embernél.","shortLead":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú...","id":"20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014.jpg","index":0,"item":"02655705-f8ae-4adb-aa59-841bdf6147b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"Nem iszik szombat esténként whiskyt, mégis jobban ért hozzá az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó része azonban az államhoz kerül.","shortLead":"Jó része azonban az államhoz kerül.","id":"20250610_dohanyipar-szereplok-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25.jpg","index":0,"item":"bf275a67-c7e8-40ed-96dd-179f25c3a781","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_dohanyipar-szereplok-bevetel-profit","timestamp":"2025. június. 10. 18:02","title":"Ezer milliárd forintnál is több forog a hazai dohányiparban, Lázár holdudvarának legnagyobb örömére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló filmen dolgozott együtt.","shortLead":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló...","id":"20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d.jpg","index":0,"item":"fd3f4140-28c7-4766-b5eb-955332a76628","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","timestamp":"2025. június. 10. 09:01","title":"Visszadobták Justin Baldoni 400 millió dolláros keresetét, amit Blake Lively és Ryan Reynolds ellen indított rágalmazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel bombázta.","shortLead":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel...","id":"20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92.jpg","index":0,"item":"3f702a3b-72e0-48c1-a6ab-13804f21c950","keywords":null,"link":"/elet/20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 14:03","title":"17 éves diákjával akart egy ágyban aludni egy debreceni tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","shortLead":"A tavalyinál nagyobb lehet a lakásárak idei emelkedése, de a javán valószínűleg már túl vagyunk az OTP szerint.","id":"20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4399f0b5-7d37-42e8-87de-aed5e86f5b4e.jpg","index":0,"item":"de9efe97-ad1c-4f97-8f32-dcb472a9c25b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_OTP-lakas-vasarlas-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 14:46","title":"OTP: 15 százalékkal drágulhatnak a lakások idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]