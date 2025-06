Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar futballválogatott teljesítménye és Menczer Tamás is előkerült nála, legfrissebb posztjában pedig a kormánypárti ismerőseinek üzen.","shortLead":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar...","id":"20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b.jpg","index":0,"item":"a30e48a0-88af-4397-9065-1a18c5683667","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 11. 20:07","title":"Kormánypárti ismerőseinek és Menczer Tamásnak is üzent az olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","shortLead":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","id":"20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"d3daf8b4-2d88-4b56-b616-0746d5e79339","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 16:58","title":"Kúria: A rendőrségnek újra kell vizsgálnia a Pride napjára tervezett szivárványos tüntetés jogszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott a gondolataival.","shortLead":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott...","id":"20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417.jpg","index":0,"item":"0df8cb3b-35d5-4dd4-8488-989deb16282e","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","timestamp":"2025. június. 11. 15:04","title":"Újra beállt takarítónak a klipjében a Megasztár felfedezettje, aki korábban takarító volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","shortLead":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","id":"20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618.jpg","index":0,"item":"113fc06c-2f68-478b-a555-f49fe2a3cd98","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","timestamp":"2025. június. 10. 11:09","title":"Tíz halottja van a grazi iskolai lövöldözésnek, az elkövető holttestét is megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","shortLead":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","id":"20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d.jpg","index":0,"item":"e0377791-043b-4400-885c-d731b425f6d4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","timestamp":"2025. június. 10. 12:59","title":"Az Amazon és a Meta kivonul az amszterdami Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő szavazások eredményeit.","shortLead":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő...","id":"20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216.jpg","index":0,"item":"9a9b6419-dfee-47ed-8299-95c357042a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","timestamp":"2025. június. 11. 15:58","title":"Parlament: alkotmányos jog lett a készpénzhasználat, az MNB nem hozhat létre alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1aed13-f619-4aec-a143-57baf2643d6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy arra számít, hogy egy esetleges izraeli csapást Irán amerikai célpontokon torolhatja meg. ","shortLead":"Az amerikai külügy arra számít, hogy egy esetleges izraeli csapást Irán amerikai célpontokon torolhatja meg. ","id":"20250612_egyesult-allamok-diplomaciai-szemelyzet-izrael-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1aed13-f619-4aec-a143-57baf2643d6a.jpg","index":0,"item":"d6a27467-49dc-4590-8389-6cc34ba6c8a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_egyesult-allamok-diplomaciai-szemelyzet-izrael-iran","timestamp":"2025. június. 12. 05:34","title":"Egyre feszültebb az iráni–izraeli viszony, az USA csökkenti a diplomáciai személyzet számát a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]