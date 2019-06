Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","shortLead":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","id":"20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aaeb090-0aa6-4588-a30e-5e3ad7f33cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","timestamp":"2019. június. 22. 08:30","title":"Kiderült egy új részlet a babaváró kölcsönről – sokan fognak csalódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108fce55-ef16-42c6-9e44-a314d43c93a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újra az urnákhoz járulnak vasárnap a választók Isztambulban, miután a hatalom megsemmisíttette az ellenzéki győzelmet hozó tavaszi választás eredményét.","shortLead":"Újra az urnákhoz járulnak vasárnap a választók Isztambulban, miután a hatalom megsemmisíttette az ellenzéki győzelmet...","id":"201925__valasztas_isztambulban__ismetles_kenyszerbol__erdogan__jatszd_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108fce55-ef16-42c6-9e44-a314d43c93a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdd91d4-d77e-43aa-b038-0a065186065f","keywords":null,"link":"/vilag/201925__valasztas_isztambulban__ismetles_kenyszerbol__erdogan__jatszd_ujra","timestamp":"2019. június. 22. 16:00","title":"Most bosszút állhatnak Erdoganon az isztambuli szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács csütörtöki üléséről beszámolva a Népszava. A Pedagógusok Szakszervezete szerint mindez az életpályamodell kudarcának beismerését jelenti.","shortLead":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési...","id":"20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1487455-f547-4fb9-8d21-44e7709815ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Pedagógus státustörvény készül: az életpályamodell kudarca?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi Fishing on Orfű fesztiválon egy feltehetően szennyezett vizű forrás vize miatt. ","shortLead":"Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi...","id":"20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20946d92-75e5-4057-a14b-25840a2c01e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d34fc2-ec79-470a-87fa-c4a6c484f180","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jarvanyugyi_vizsgalat_indult_az_orfui_megbetegedesek_miatt","timestamp":"2019. június. 22. 18:24","title":"Járványügyi vizsgálat indult az orfűi megbetegedések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét, Enyedi Ildikót, most pedig új mozijának, A feleségem történetének a főszereplője lett.","shortLead":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét...","id":"201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cfc24f-a6a0-4955-98d8-7887cb519f00","keywords":null,"link":"/kultura/201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","timestamp":"2019. június. 22. 20:00","title":"\"A megfontolás nélküli ítélkezést súlyos csapdának tartom\" - Léa Seydoux a HVG-nek a Metoo-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","shortLead":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","id":"20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44851eee-927c-48c0-b869-69b39ca293b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 23. 12:27","title":"Závecz: Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","shortLead":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","id":"20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ab08b-4485-4ea1-b665-0de6fb2e2726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","timestamp":"2019. június. 22. 06:41","title":"A nap fotói: régi lila traktor a levendulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]