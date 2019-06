Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","shortLead":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","id":"20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8799ebdf-d343-4a2b-9737-a19c87765c4f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","timestamp":"2019. június. 25. 21:28","title":"Szobrot kapott Széll Kálmán a róla elnevezett téren - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző évben.","shortLead":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző...","id":"20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7367-f2c2-4522-b5c6-9c2109a45f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","timestamp":"2019. június. 25. 21:55","title":"Több mint 4,6 milliárd forint adót engedett el a kormány tavaly a kaszinós cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem tudják most teljesíteni, különben valóban a fizetésképtelenség felé sodródnának. Reagált a szakszervezet közleményére a munkáltató. ","shortLead":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem...","id":"20190626_Alfoldviz_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918d067-1226-41f3-98df-66d76c96e2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Alfoldviz_beremeles","timestamp":"2019. június. 26. 05:45","title":"Alföldvíz: akkor válna fizetésképtelenné a cég, ha a beígért béremelést megadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben Microsoft-eszköz, amelyen Windows fut, de androidos appokat is le lehet tölteni rá.","shortLead":"A legújabb hírek szerint akár már egy éven belül érkezhet egy különleges, összehajtható, kettő az egyben...","id":"20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baebf22c-b039-4b6d-99bf-615120520584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e41014-3f46-4d63-a1f6-bb1f3bbdff7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_microsoft_surface_ketkijelzos_osszehajthato_windowsos_androidos_pc_jovore","timestamp":"2019. június. 25. 11:33","title":"Különleges számítógépet adhat ki a Microsoft: windowsos és androidos egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df20f0e3-cc05-4f8b-82c6-ca1a84f93d12","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A szingapúri gasztrogálán tegnap tették közzé a világ legjobb 50 éttermének rangsorát. Nem is kell olyan messzire utaznunk a legeslegjobbért. A lista élére először került franciaországi étterem – argentin séffel.\r

\r

","shortLead":"A szingapúri gasztrogálán tegnap tették közzé a világ legjobb 50 éttermének rangsorát. Nem is kell olyan messzire...","id":"20190626_A_francia_Rivieran_van_a_vilag_legjobb_etterme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df20f0e3-cc05-4f8b-82c6-ca1a84f93d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b13b57d-c3dd-4ff7-8a61-0f610c6e9c1d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_francia_Rivieran_van_a_vilag_legjobb_etterme","timestamp":"2019. június. 26. 16:19","title":"A francia Riviérán van a világ legjobb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki az Osztrák Néppárt és a szélsőjobboldal újabb koalíciója a választás után.","shortLead":"Nem zárható ki az Osztrák Néppárt és a szélsőjobboldal újabb koalíciója a választás után.","id":"20190624_Kurz_hajlando_lenne_ujra_koaliciora_lepni_a_szelsojobboldallal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc01eb-b666-4bd0-8e6e-d1db4591715a","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Kurz_hajlando_lenne_ujra_koaliciora_lepni_a_szelsojobboldallal","timestamp":"2019. június. 24. 19:24","title":"Kurz hajlandó lenne újra koalícióra lépni a szélsőjobboldallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja a nool.hu. A Nógrád megyei hírportált szerint a testület azzal indokolta döntését, hogy a település vezetője évek óta nem hajlandó kivenni törvényileg előírt szabadságát. A polgármestert azzal vádolják, egyben és pénzben kívánja megváltani kilenc éve ki nem vett szabadnapjait.","shortLead":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja...","id":"20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c440d824-61ad-4a88-b946-bf72918f4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 26. 14:13","title":"Felfüggesztették Nagyoroszi polgármesterét, mert nem vette ki a szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ecfd1-5eec-43f3-905f-0428d8773b53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A C64 Mini után a tervek szerint 2019 decemberében érkezhet meg a \"normál\" méretű Commodore 64, amire jó néhány játékot is előre rápakolnak.","shortLead":"A C64 Mini után a tervek szerint 2019 decemberében érkezhet meg a \"normál\" méretű Commodore 64, amire jó néhány játékot...","id":"20190626_commodore_64_szamitogep_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ecfd1-5eec-43f3-905f-0428d8773b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c723dbc-f139-4168-8b58-443f5f869a00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_commodore_64_szamitogep_kiadas","timestamp":"2019. június. 26. 14:36","title":"Már tudjuk, mit kér karácsonyra: decemberben újra kiadják a Commodore 64-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]