[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros gázolt el egy gyalogost kedden.","shortLead":"Egy motoros gázolt el egy gyalogost kedden.","id":"20190625_Sulyos_baleset_tortent_ejjel_a_Blahan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e91f32f-d3ec-442e-abc4-1c69138f2e86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Sulyos_baleset_tortent_ejjel_a_Blahan","timestamp":"2019. június. 25. 05:46","title":"Súlyos baleset történt éjjel a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7 legfőbb riválisa első körben egyetlen gázolajos motorral rendelhető. És akár a nagycsaládos állami támogatást is igénybe lehet rá venni.","shortLead":"A BMW X7 legfőbb riválisa első körben egyetlen gázolajos motorral rendelhető. És akár a nagycsaládos állami támogatást...","id":"20190625_itthon_is_bearaztak_az_uj_7_uleses_mercedest_a_gigantikus_glst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70c431c-e511-4f6a-92cb-6b5248a04576","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_itthon_is_bearaztak_az_uj_7_uleses_mercedest_a_gigantikus_glst","timestamp":"2019. június. 25. 13:21","title":"Itthon is beárazták az új 7 üléses Mercedest, a gigantikus GLS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3969f6-28a0-44c1-a890-6972728baccb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jannisz Antetokunmpo a negyedik nem amerikai MVP a liga történelmében.","shortLead":"Jannisz Antetokunmpo a negyedik nem amerikai MVP a liga történelmében.","id":"20190625_A_Gorog_Szorny_lett_az_NBA_legjobbja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3969f6-28a0-44c1-a890-6972728baccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf88382-906c-42d2-905a-60b15bc84855","keywords":null,"link":"/sport/20190625_A_Gorog_Szorny_lett_az_NBA_legjobbja","timestamp":"2019. június. 25. 10:40","title":"A Görög Szörny lett az NBA legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan ismerjék fel az interneten terjedő valótlanságokat.","shortLead":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan...","id":"20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75dd6a-5b16-43fe-ad21-d0f528cff0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","timestamp":"2019. június. 24. 17:33","title":"Játékos módon segít megtanulni a Google, hogyan lehet kiszűrni a kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag azért, mert túl gyakran változtak az elvárások, intézkedések és túl sok kritika érte a szervezetet. A déli határnál több gyerek is meghalt a határőrizetben.\r

