[{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

","id":"20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50099f69-d981-4ed6-a95c-7a8f9244758f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:14","title":"Nagy a hőség, sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","shortLead":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","id":"20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e78dfd-fdb6-4c79-b53c-047496050631","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","timestamp":"2019. június. 24. 14:22","title":"Bécsben felejtett 30 embert a Wizz Air, nem jutottak el Tenerifére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél órát töltenek játékkal − ez utóbbi épp fele annak az időnek, amit egy átlagos magyar egy átlagos napon tévénézésre szán. Egy friss, reprezentatív kutatásból az is kiderül, milyen eszközön játszunk szívesen.","shortLead":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél...","id":"20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14a58c-6ccb-492b-8073-3b97c0f10be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","timestamp":"2019. június. 25. 15:33","title":"Megmérték, mennyire játékos nép a magyar, érdekes eredmények jöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","shortLead":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","id":"20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3006be5-5439-43c3-acbe-d0c4f34db3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","timestamp":"2019. június. 25. 06:41","title":"Minden harmadik sofőr rosszul, vagy egyáltalán nem indexel Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány sürgősségi rendelettel rengeteg terhet pakolt az Uberre és egyéb netes fuvarmegosztó cégre.\r

","id":"20190625_Durva_feltetelekkel_mukodhet_tovabb_az_Uber_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8453a3f9-42c2-4d71-aff3-69d38933ea92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Durva_feltetelekkel_mukodhet_tovabb_az_Uber_Romaniaban","timestamp":"2019. június. 25. 20:29","title":"Durva feltételekkel működhet tovább az Uber Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy új fesztivál, a hun királynak állított emlékmű és egy hagyományőrzősport-központ létrehozásának terve is felbukkan a hvg.hu által megszerzett, még titkos Emmi-előterjesztésben, amelyben azt is felróják, hogy a Magyarságkutató Intézetnek egy „méltó és impozáns” épület kellett volna. Az is kiderült, hogy Káslerék kívülről alig látható szervezete hogyan épül fel, milyen kutatók szálltak be a NER új őstörténet-kutatójába és egy angol–magyar nyelvű szakfolyóirat elindítását is tervezik.","shortLead":"Egy új fesztivál, a hun királynak állított emlékmű és egy hagyományőrzősport-központ létrehozásának terve is felbukkan...","id":"20190625_kasler_magyarsagkutato_intezet_emmi_attila_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0316ba01-389b-4148-8bc9-3d86bfbccfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kasler_magyarsagkutato_intezet_emmi_attila_emlekmu","timestamp":"2019. június. 25. 11:40","title":"Monumentális Attila-emlékmű felállítását javasolják Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c65fa0-bce8-4384-9337-684cb437ab74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2017-ben napvilágra került zaklatásos botrányok miatt a Hollywoodból száműzött Kevin Spacey és Harvey Weinstein munkásságáért állt ki Judi Dench angol színésznő. Dench szerint történt, ami történt, de nem lehet kitörölni az emlékezetből, amit ez a két férfi letett az asztalra. ","shortLead":"A 2017-ben napvilágra került zaklatásos botrányok miatt a Hollywoodból száműzött Kevin Spacey és Harvey Weinstein...","id":"20190625_Judi_Dench_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_Harvey_Weinstein_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c65fa0-bce8-4384-9337-684cb437ab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c969f1-bf9b-45e2-8977-8dc0e60aef24","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Judi_Dench_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_Harvey_Weinstein_","timestamp":"2019. június. 25. 12:27","title":"Judi Dench: Nem lehet eltagadni a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey és Weinstein tehetségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]