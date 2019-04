Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4fe5188-365b-4cda-8ee7-04b18bb22a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 193 millió embernek kellett volna szavaznia. ","shortLead":"Egy nap alatt 193 millió embernek kellett volna szavaznia. ","id":"20190429_Belehalt_a_kimerultsegbe_tobb_szaz_szavazatszamlalo_Indoneziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe5188-365b-4cda-8ee7-04b18bb22a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b89806-9d08-404d-b7e7-64d13ec48693","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Belehalt_a_kimerultsegbe_tobb_szaz_szavazatszamlalo_Indoneziaban","timestamp":"2019. április. 29. 13:19","title":"Belehalt a kimerültségbe több száz szavazatszámláló Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932e9690-a774-4251-a614-0c1598aee2fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Megyeri híd felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A Megyeri híd felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20190430_Negy_auto_utkozott_az_M0son_Fotnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932e9690-a774-4251-a614-0c1598aee2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adc56ec-2b03-4529-a15f-b3eeed491c36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Negy_auto_utkozott_az_M0son_Fotnal","timestamp":"2019. április. 30. 16:03","title":"Négy autó ütközött az M0-son Fótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos ihletforrásként jelennek majd meg a több mint 50 kiállító étterem tányérjain.","shortLead":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos...","id":"20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ca77f-fe09-4eae-90f6-9c5acebc7602","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","timestamp":"2019. április. 30. 09:31","title":"Május közepén nyit a gasztronómia Sziget Fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","shortLead":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","id":"20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587c71ea-4c8f-4964-a78d-baa6960ccb9c","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","timestamp":"2019. április. 29. 18:41","title":"Szégyelli magát a Fradi olimpiai bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","shortLead":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","id":"20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb47883-2295-4670-bdc1-0b62d151b280","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","timestamp":"2019. április. 29. 05:43","title":"Hiába nyertek a szocialisták Spanyolországban, nem biztos, hogy kormányt alakítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","shortLead":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","id":"20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145b375f-2aa8-4c11-83c1-d6fef403a740","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","timestamp":"2019. április. 29. 11:16","title":"Hiába ásták el három évre az elvileg lebomló szatyrot, az olyan volt, mint új korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","shortLead":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","id":"20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a1591-8568-4594-8965-924fb7fac095","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","timestamp":"2019. április. 28. 20:47","title":"Megölték a Srí Lanka-i robbantások kitervelőjének hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c93f849-334a-40b7-8d25-fe3dc8c5497d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs aukciós idény szenzáció nélkül, ezúttal a Virág Judit Galéria tavaszi aukciója rukkolt elő egy 107 év lappangás után előkerült kubista képpel, Dénes Valéria Bruges-t, a belga kisvárost ábrázoló monumentális festményével.","shortLead":"Nincs aukciós idény szenzáció nélkül, ezúttal a Virág Judit Galéria tavaszi aukciója rukkolt elő egy 107 év lappangás...","id":"20190430_Tobb_mint_szaz_ev_utan_kerult_elo_egy_remekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c93f849-334a-40b7-8d25-fe3dc8c5497d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69ca8ac-3d14-4ac4-83fb-dc953181f113","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Tobb_mint_szaz_ev_utan_kerult_elo_egy_remekmu","timestamp":"2019. április. 30. 11:49","title":"Több mint száz év után került elő egy remekmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]