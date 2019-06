Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","shortLead":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","id":"20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8799ebdf-d343-4a2b-9737-a19c87765c4f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","timestamp":"2019. június. 25. 21:28","title":"Szobrot kapott Széll Kálmán a róla elnevezett téren - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek Idahóba, a kormányzó pedig rendőrökkel hozatná őket vissza.","shortLead":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek...","id":"20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13392e-dfe8-4709-a188-259b11f39aa8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","timestamp":"2019. június. 26. 05:42","title":"Elmenekültek Oregonból a képviselők, hogy ne kelljen a klímaváltozásról szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa693bfd-a94b-4652-885c-2b296aede691","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","timestamp":"2019. június. 25. 09:18","title":"1 év 8 hónap a józsefvárosi késes bringatolvajnak, akit videóra is vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100 került a cég seattle-i gyárához.","shortLead":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100...","id":"20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bb08db-f150-4f7b-ba1c-a095effbe526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","timestamp":"2019. június. 25. 09:33","title":"Már a parkoló is tele van a hibás Boeing-gépekkel a cég gyáránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi székhelyű páneurópai intézmény parlamenti közgyűlése.","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert választotta meg az Európa Tanács új főtitkárának a strasbourgi...","id":"20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f63308c0-e108-4ca6-9800-74e63bf7d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929d1301-4b8e-423f-8f50-571091c59396","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Megvan_az_Europa_Tanacs_uj_fotitkara","timestamp":"2019. június. 26. 20:57","title":"Megvan az Európa Tanács új főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df413564-b38a-4e57-ac31-e85dfb4661b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biomandula-termék annyira bio lett, hogy rovarok is kerültek bele.\r

\r

","shortLead":"Egy biomandula-termék annyira bio lett, hogy rovarok is kerültek bele.\r

\r

","id":"20190625_Ha_nem_akar_rovarokkal_szennyezett_mandulat_enni_ezt_a_markat_kerulje_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df413564-b38a-4e57-ac31-e85dfb4661b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a4f83e-42b6-4c12-b3c1-26f200413a13","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Ha_nem_akar_rovarokkal_szennyezett_mandulat_enni_ezt_a_markat_kerulje_el","timestamp":"2019. június. 25. 15:41","title":"Ha nem akar rovarokkal szennyezett mandulát enni, ezt a márkát kerülje el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e785b64-fe14-41df-afa6-9a356946c540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feldolgozott hús fokozottan veszélyes a spermaszámra, derül ki a Harvard egyetem kutatásából.","shortLead":"A feldolgozott hús fokozottan veszélyes a spermaszámra, derül ki a Harvard egyetem kutatásából.","id":"20190625_Kevesbe_termekenyek_az_egeszsegtelen_etrendet_koveto_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e785b64-fe14-41df-afa6-9a356946c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a29523-8127-4799-8738-ec4342414a1d","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Kevesbe_termekenyek_az_egeszsegtelen_etrendet_koveto_fiatalok","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Kevésbé termékenyek az egészségtelen étrendet követő fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","shortLead":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","id":"20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b926d-8603-4db4-9d38-50d57bf79b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","timestamp":"2019. június. 25. 16:37","title":"Új magyar technológia segíthet 800 ezer kockaház energiagondjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]