Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már oldalágai is vannak a hetek óta gyűrűző Huawei-sagának. Ide sorolhatók a legújabb hírek is, amelyek kissé megnyugtathatják azokat, akik Huawei-laptopot (Matebook, Matebook Pro) használnak.","shortLead":"Lassan már oldalágai is vannak a hetek óta gyűrűző Huawei-sagának. Ide sorolhatók a legújabb hírek is, amelyek kissé...","id":"20190626_microsoft_intel_szoftverfrissitesek_huawei_laptopok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe4c21-aa45-4cc0-9b9e-dac2a50fe72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_microsoft_intel_szoftverfrissitesek_huawei_laptopok","timestamp":"2019. június. 26. 12:03","title":"De vajon biztonságban van, akinek Huawei gépe van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább egy héten keresztül tombolni - mit tombolni, őrjöngeni - fog a kánikula Európa-szerte: a hőmérséklet több országban is 40 fok körül alakul majd, amit azonban a magas páratartalom miatt még forróbbnak fogunk érezni. ","shortLead":"Legalább egy héten keresztül tombolni - mit tombolni, őrjöngeni - fog a kánikula Európa-szerte: a hőmérséklet több...","id":"20190625_Kozeledik_az_itelet_oraja_elviselhetetlen_hoseg_lesz_Europa_nagy_reszen_szerdatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54320036-ec9b-442f-af22-be6b8e817f5a","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Kozeledik_az_itelet_oraja_elviselhetetlen_hoseg_lesz_Europa_nagy_reszen_szerdatol","timestamp":"2019. június. 25. 14:02","title":"A pokolban nincs ilyen meleg: elviselhetetlen hőség lesz Európa nagy részén szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","shortLead":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","id":"20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b1931-f583-4153-820a-f69e7cd46cd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","timestamp":"2019. június. 26. 15:12","title":"Óceáni műanyaghulladékból készít táskát a Prada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","shortLead":"A kancellár is úgy látja, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint öt éve. ","id":"20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028d964-aef1-4c8f-9163-e6fe9761e6f1","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Merkel_megingott_mar_szerinte_se_biztos_hogy_Weber_lesz_a_bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 26. 17:04","title":"Merkel megingott: már szerinte sem biztos, hogy Weber lesz a bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek vége.","shortLead":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek...","id":"20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5535ac1-b1ff-44f0-8f7c-41684c651db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","timestamp":"2019. június. 26. 06:11","title":"Visszaállítják az eredeti rendet a Pest megyei szemétszállítás pénzelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Legalább 17, jórészt Matolcsy Ádámhoz köthető cég lépett le az NHB Banktól hetekkel azelőtt, hogy a pénzintézettel szemben az apja elnökölte Magyar Nemzeti Bank korlátozásokat rendelt el. Szinte mind ugyanazon a napon és ugyanannál a pénzintézetnél nyitottak új számlákat. Az érintett cégek mások mellett Száraz István, Somlai Bálint Fülöp és Pintér Máté Tibor érdekeltségi körébe sorolhatók.","shortLead":"Legalább 17, jórészt Matolcsy Ádámhoz köthető cég lépett le az NHB Banktól hetekkel azelőtt, hogy a pénzintézettel...","id":"20190626_Matolcsy_Adam_kore_jol_tudta_mikor_kell_dobbantani_a_csalad_baknjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7a1be-db95-4dd4-8d91-62f4bdafaff0","keywords":null,"link":"/kkv/20190626_Matolcsy_Adam_kore_jol_tudta_mikor_kell_dobbantani_a_csalad_baknjatol","timestamp":"2019. június. 26. 13:40","title":"Matolcsy Ádám köre jól tudta, mikor kell dobbantani a család bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt maga a főpolgármester nyilatkozta.","shortLead":"Ezt maga a főpolgármester nyilatkozta.","id":"20190626_Tarlos_valoszinuleg_Karacsonyt_valasztana_ellenfelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae37d2-b6ba-4aaf-a903-62c29327c060","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Tarlos_valoszinuleg_Karacsonyt_valasztana_ellenfelnek","timestamp":"2019. június. 26. 13:20","title":"Tarlós valószínűleg Karácsonyt választaná ellenfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyi híradások szerint négyen megsebesültek, egy rendőr meghalt. ","shortLead":"Helyi híradások szerint négyen megsebesültek, egy rendőr meghalt. ","id":"20190627_Ongyilkos_merenylo_robbantott_Tunisz_belvarosaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9896f2-08ba-42e0-a4c8-451ae8e4e7db","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ongyilkos_merenylo_robbantott_Tunisz_belvarosaban","timestamp":"2019. június. 27. 13:05","title":"Öngyilkos merénylő robbantott Tunisz belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]