Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja az USA-nak az ott vesztegetéssel vádolt ukrán oligarchát, Dmitro Firtast. Firtas korábban Magyarországon is jelen volt, a gázpiac meghatározó szereplője volt az EMFESZ közvetett tulajdonosaként.","shortLead":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja...","id":"20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ee3182-420b-4391-8968-3ffe3c2dd48f","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","timestamp":"2019. június. 25. 15:16","title":"Kiadhatják az USA-nak a Magyarországon is jól ismert ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24af9efa-6037-4fed-8ba4-1b6099626306","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték, hogy egy II-62-es katonai gépük landolt hétfőn a polgárháború szélére sodródott Venezuelában. ","shortLead":"Az oroszok elismerték, hogy egy II-62-es katonai gépük landolt hétfőn a polgárháború szélére sodródott Venezuelában. ","id":"20190625_A_moszkvai_magyarazat_csak_karbantartas_miatt_ment_Venezuelaba_az_orosz_katonai_gep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24af9efa-6037-4fed-8ba4-1b6099626306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3a0f7-1d7f-47eb-8942-59761c9ecacd","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_moszkvai_magyarazat_csak_karbantartas_miatt_ment_Venezuelaba_az_orosz_katonai_gep","timestamp":"2019. június. 25. 12:56","title":"A moszkvai magyarázat: csak karbantartás miatt ment Venezuelába az orosz katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott sajtótájékoztatót a soproni Fő téren. Korábban a kormány egymilliárd forintos támogatást adott a fesztivál új területének fejlesztésére. ","shortLead":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott...","id":"20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c771d3d1-672f-455b-88cb-16f61773858f","keywords":null,"link":"/elet/20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","timestamp":"2019. június. 27. 10:30","title":"A fesztiváltámogató kormány reklámozta magát a VOLT közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pakson nem fordulhat elő a csernobilihez hasonló baleset, mert a két blokktípus tervezése teljesen más - mondta Kovács Antal kommunikációs igazgató a paksi atomerőműben tartott sajtóbejáráson. Az eseményt az HBO nagy sikerű sorozata ihlette.","shortLead":"Pakson nem fordulhat elő a csernobilihez hasonló baleset, mert a két blokktípus tervezése teljesen más - mondta Kovács...","id":"20190625_paksi_atomeromu_csernobil_baleset_atomkatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45acad93-ae27-43f6-bd63-73c0f20b4171","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_paksi_atomeromu_csernobil_baleset_atomkatasztrofa","timestamp":"2019. június. 25. 18:33","title":"A paksi atomerőmű kommunikációs igazgatója szerint náluk nem fordulhat elő a csernobilihez hasonló baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","shortLead":"Az MNB honlapján közölte: jelzáloghitel felvétele esetén legfeljebb 75 százalékban önerőként szolgálhat.","id":"20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f0ec7-f565-4f05-ab45-9fd8e166c4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Babavaro_hitel_itt_vannak_a_pontos_szabalyok","timestamp":"2019. június. 27. 05:17","title":"Babaváró hitel: itt vannak a pontos szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan csak ősszel érkezik az iPhone-ok (és az iPadek) új operációs rendszere, az iOS 13 (illetve az iPadOS 13), azonban megjelent az operációs rendszerek első nyilvános bétája, és tulajdonképpen bárki próbálgathatja az újdonságokat.","shortLead":"Bár hivatalosan csak ősszel érkezik az iPhone-ok (és az iPadek) új operációs rendszere, az iOS 13 (illetve az iPadOS...","id":"20190626_appl_ios_13_publikus_beta_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d87799d-126f-45aa-bd89-79d62a4ed9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2481af33-8b17-4dbb-9362-d5606e52572e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_appl_ios_13_publikus_beta_letoltes","timestamp":"2019. június. 26. 10:03","title":"Kipróbálná már az iPhone-ok új rendszerét? Akkor ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]