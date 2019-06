Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek Idahóba, a kormányzó pedig rendőrökkel hozatná őket vissza.","shortLead":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek...","id":"20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13392e-dfe8-4709-a188-259b11f39aa8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","timestamp":"2019. június. 26. 05:42","title":"Elmenekültek Oregonból a képviselők, hogy ne kelljen a klímaváltozásról szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek vége.","shortLead":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek...","id":"20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5535ac1-b1ff-44f0-8f7c-41684c651db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","timestamp":"2019. június. 26. 06:11","title":"Visszaállítják az eredeti rendet a Pest megyei szemétszállítás pénzelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter saját NKA-keretéből támogat őstörténeti előadássorozatot, jubileumi koncerteket, könyvek kiadását és a legkevéssé sem kormánykritikus hírportált.\r

