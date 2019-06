Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkja. Az erőmű tájékoztatási központja szerint várhatóan az esti órákban, a hiba elhárítását követően újra névleges teljesítményen üzemel majd a blokk.","shortLead":"A villamos hálózat külső hatásra történt meghibásodása miatt (védelmi működés következtében) kiesett a Paksi Atomerőmű...","id":"20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6e2e59-1eea-401b-b6c4-a2c0c013e382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Kiesett_a_paksi_atomeromu_masodik_blokkja","timestamp":"2019. június. 26. 17:43","title":"Kiesett a paksi atomerőmű második blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyre népszerűbb biblioterápia a legkülönfélébb élethelyzetekben használja az irodalmat lelki átalakításra, gyógyításra.","shortLead":"Az egyre népszerűbb biblioterápia a legkülönfélébb élethelyzetekben használja az irodalmat lelki átalakításra...","id":"20190627_Van_amikor_az_olvasas_tenyleg_gyogyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c1f280-cfb7-423f-b78f-5124c62cae90","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Van_amikor_az_olvasas_tenyleg_gyogyit","timestamp":"2019. június. 27. 15:07","title":"Van, amikor az olvasás tényleg gyógyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és amerikai kutatók 56 eddig ismeretlen tóra bukkantak a grönlandi jégtakaró alatt, ahol eddig csak négy ilyen állóvízről tudtak. A jégmező és az alatta található vizek fontos szerepet játszanak a tengerszint emelkedésében, amely mostanában egyre több problémát okoz.","shortLead":"Brit és amerikai kutatók 56 eddig ismeretlen tóra bukkantak a grönlandi jégtakaró alatt, ahol eddig csak négy ilyen...","id":"20190627_gronlandi_jegmezo_tavak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c01e810-0c21-42da-bb15-dc74622581d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_gronlandi_jegmezo_tavak","timestamp":"2019. június. 27. 13:03","title":"56 rejtett tóra bukkantak a grönlandi jégmező alatt, és ez fontosabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyszféra eltérítésével, a tudományos kutatók hűbéressé tételével csökkenti a kormány az ország innovációs képességeit, pedig már most sem állunk jól.","shortLead":"A versenyszféra eltérítésével, a tudományos kutatók hűbéressé tételével csökkenti a kormány az ország innovációs...","id":"20190627_Megkapta_a_magyar_kormany_a_kettest_az_innovaciora_de_romolhat_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422b2c67-30dc-408c-8052-b43949be1b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Megkapta_a_magyar_kormany_a_kettest_az_innovaciora_de_romolhat_a_helyzet","timestamp":"2019. június. 27. 15:52","title":"Megkapta a magyar kormány a kettest az innovációra, de romolhat a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan egy napja nem tudnak hazajutni – írta az Index olvasói beszámolókra hivatkozva.","shortLead":"A Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan...","id":"20190626_Egy_napja_nem_tudnak_elindulni_Budapestre_a_Wizz_Air_londoni_utasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c293c5-be9a-4d5b-909f-5fd3280902e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Egy_napja_nem_tudnak_elindulni_Budapestre_a_Wizz_Air_londoni_utasai","timestamp":"2019. június. 26. 19:43","title":"Egy napja nem tudnak elindulni Budapestre a Wizz Air londoni utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","shortLead":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","id":"20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ceb8a4-18ac-46d1-9f7b-abe79cd7e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","timestamp":"2019. június. 26. 16:10","title":"A fenyegetés ellenére belépett az olasz vizekre a Sea-Watch mentőhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem fogadta el a prágai parlament az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt","shortLead":"Nem fogadta el a prágai parlament az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt","id":"20190627_Helyen_maradhat_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ad6008-425e-483a-9e7c-363fbf46761f","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Helyen_maradhat_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo","timestamp":"2019. június. 27. 05:29","title":"Helyén maradhat Andrej Babis cseh kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor sportkocsijai. ","shortLead":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor...","id":"20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e87210-1df1-467d-91a1-5413e124279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","timestamp":"2019. június. 26. 13:21","title":"Szárnyasajtós, arcfelismeréses hibrid sportkocsit mutatott be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]