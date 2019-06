Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 20 éve folynak a tárgyalások az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac, a Mercosur országai között.","shortLead":"Csaknem 20 éve folynak a tárgyalások az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac, a Mercosur országai között.","id":"20190628_Politikai_megallapodas_szuletett_az_EUMercosur_szabadkereskedelmi_szerzodesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a36d74a-95cd-40aa-a2fe-4a00cea5ee1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Politikai_megallapodas_szuletett_az_EUMercosur_szabadkereskedelmi_szerzodesrol","timestamp":"2019. június. 28. 20:19","title":"Megállapodás született az EU-Mercosur szabadkereskedelmi szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","shortLead":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","id":"20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12c5e84-3731-42b9-b612-9276f737abe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 29. 09:30","title":"Öt autó karambolozott az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató a felhalmozott közüzemi tartozások miatt döntött így. 