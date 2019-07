Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, ezt követően Trump első amerikai elnökként észak-koreai területre lépett. 2019. június. 30. 09:07 Találkozott egymással Donald Trump és Kim Dzsong Un

A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. 2019. június. 30. 10:06 Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre

Nagyra nőtt, de ingyen csinálták. Most búcsúznak tőle. 2019. július. 01. 16:21 Tíz év után megszűnik A hetedik sor közepe filmes portál A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0e5bbe-0624-4265-b6b3-446d14e99073","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyra nőtt, de ingyen csinálták. Most búcsúznak tőle. ","shortLead":"Nagyra nőtt, de ingyen csinálták. Most búcsúznak tőle. ","id":"20190701_Hetedik_sor_kozepe_filmes_portal_megszunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b0e5bbe-0624-4265-b6b3-446d14e99073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15155d49-d611-4e35-aa90-0c83a21edd48","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_Hetedik_sor_kozepe_filmes_portal_megszunik","timestamp":"2019. július. 01. 16:21","title":"Tíz év után megszűnik A hetedik sor közepe filmes portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. ","shortLead":"Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak hívják. 2019. július. 01. 07:38 Megváltozott a bevándorlási hivatal neve

Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive távozása – egy tulajdonképpen munkaügyi esemény – vezető hír lett a világ legnépszerűbb hírcsatornáin, jól mutatja, hogy nem egy sima produkciós vezetőről van szó. A világ egyik legnagyobb vállalati tőkeállományát birtokló, ikonikus termékeivel az amerikai kultúra szerves részét képező és azt tevékenyen alakító, hihetetlenül erős termékinnovációs múlttal büszkélkedő cége veszíti el vezéralakját. 2019. július. 01. 11:16 Nehéz örökség: mihez kezd az Apple Jony Ive nélkül? Az, hogy Jony Ive távozása – egy tulajdonképpen munkaügyi esemény – vezető hír lett a világ legnépszerűbb hírcsatornáin, jól mutatja, hogy nem egy sima produkciós vezetőről van szó. A világ egyik legnagyobb vállalati tőkeállományát birtokló, ikonikus termékeivel az amerikai kultúra szerves részét képező és azt tevékenyen alakító, hihetetlenül erős termékinnovációs múlttal büszkélkedő cége veszíti el vezéralakját.","shortLead":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive...","id":"20190701_apple_jony_ive_oroksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04197f0c-526f-4604-8a4f-61dfbd46a4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_jony_ive_oroksege","timestamp":"2019. július. 01. 11:16","title":"Nehéz örökség: mihez kezd az Apple Jony Ive nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legkisebb település számítógépes rendszere kapott be egy zsarolóvírust. Key Biscayne lakossága 3000 fő, egyelőre nem tudják, fizessenek-e a támadóknak.","shortLead":"Az eddigi legkisebb település számítógépes rendszere kapott be egy zsarolóvírust. Key Biscayne lakossága 3000 fő...","id":"20190701_zsarolovirus_kibertamadas_malware_key_biscayne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c1b11-e925-43d1-818c-3a4015f64de3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_zsarolovirus_kibertamadas_malware_key_biscayne","timestamp":"2019. július. 01. 09:33","title":"Valami baj van Floridában, sorra fertőzi az önkormányzatokat egy zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hét beteg, köztük egy hordágyra szíjazott fél napig utazott Balatonfüredre, négy közülük műtött, miközben az autóban nincs légkondicionálás - erős történet jelent meg egy egészségügyi Facebook-csoportban.\r

\r

","shortLead":"Hét beteg, köztük egy hordágyra szíjazott fél napig utazott Balatonfüredre, négy közülük műtött, miközben az autóban...","id":"20190630_Pokoli_betegszallitas_a_legnagyobb_kanikulaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e44540-be27-4a0c-bb47-a726db73eb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Pokoli_betegszallitas_a_legnagyobb_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 30. 13:15","title":"Pokoli betegszállítás öt órán át a legnagyobb kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán fogta a paklit, és előhúzta a Soros-kártyát.","shortLead":"Kovács Zoltán fogta a paklit, és előhúzta a Soros-kártyát.","id":"20190630_Kovacs_Zoltan_megfejtette_valojaban_ki_akarja_Timmermanst_bizottsagi_elnoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc1f9f6-443c-4d1a-ad43-93545ec42f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Kovacs_Zoltan_megfejtette_valojaban_ki_akarja_Timmermanst_bizottsagi_elnoknek","timestamp":"2019. június. 30. 16:35","title":"Kovács Zoltán megfejtette, valójában ki akarja Timmermanst bizottsági elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]