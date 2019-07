Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68812a9f-4d50-4ac9-ac2a-d7a980a9a1b6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokat segítene a világ megismerésében, ha a fiatalok többet beszélgetnének a nagyszüleikkel – állítja Ola Rosling svéd statisztikus, a Tények című könyv társszerzője, aki szerint a híradók drámai beszámolói éppen úgy működnek, mint a cukor és a zsír.","shortLead":"Sokat segítene a világ megismerésében, ha a fiatalok többet beszélgetnének a nagyszüleikkel – állítja Ola Rosling svéd...","id":"20190630_A_fejlodes_legnagyobb_akadalya_ha_nem_vagyunk_tudataban_a_tudatlansagunknak__Interju_Ola_Rosling_statisztikussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68812a9f-4d50-4ac9-ac2a-d7a980a9a1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a69c3e-e6a3-44b3-b3ab-cc594e940e26","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190630_A_fejlodes_legnagyobb_akadalya_ha_nem_vagyunk_tudataban_a_tudatlansagunknak__Interju_Ola_Rosling_statisztikussal","timestamp":"2019. június. 30. 19:15","title":"„Ha ez így marad, hamarosan érdekes múzeum leszünk a turisták számára” – Interjú Ola Rosling statisztikussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héttől már várható, hogy a köztársasági elnök bejelenti az időpontot. ","shortLead":"A jövő héttől már várható, hogy a köztársasági elnök bejelenti az időpontot. ","id":"20190701_Ader_a_jovo_heten_kiirhatja_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b44054-facd-42ee-ab12-c4019bc107e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Ader_a_jovo_heten_kiirhatja_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 01. 07:32","title":"Áder a jövő héten kiírhatja az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Eredmény nélkül rekesztették be az EU új vezetőiről döntő harmadik uniós csúcstalálkozót. Ez volt az első, ahol már konkrét nevek is elhangzottak, ám látható, mennyire nehéz megtalálni az egyezséget.","shortLead":"Eredmény nélkül rekesztették be az EU új vezetőiről döntő harmadik uniós csúcstalálkozót. Ez volt az első, ahol már...","id":"20190701_eu_csucs_orban_bizottsag_timmermans_tusk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9d04fd-736b-40d8-9c59-14873b72d19c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_orban_bizottsag_timmermans_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 14:41","title":"Orbánnak van félnivalója a keddi uniós csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a futómű mellé fészkelte be magát.","shortLead":"A férfi a futómű mellé fészkelte be magát.","id":"20190701_A_halalba_zuhant_egy_Londonba_tarto_utasszallito_potyautasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7013801-28b6-4493-83cb-61b073be61a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_A_halalba_zuhant_egy_Londonba_tarto_utasszallito_potyautasa","timestamp":"2019. július. 01. 21:03","title":"A halálba zuhant egy Londonba tartó utasszállító potyautasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","shortLead":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","id":"20190701_brexit_farage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f455-2102-47bb-8e32-9f882afc01cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_brexit_farage","timestamp":"2019. július. 01. 16:42","title":"Légvár Nigel Farage Brexit-mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","shortLead":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","id":"20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988a76f-9aa7-4b72-a28a-a74b703e77c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 30. 11:07","title":"Eltűnt egy 15 éves lány a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek, egy pár száz fős csoport viszont elfoglalta a parlamentet, végül könnygázzal zavarták ki őket.","shortLead":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek...","id":"20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5050d-65c4-423c-9df8-782521c49ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","timestamp":"2019. július. 01. 18:45","title":"Megszállták a parlamentet a hongkongi tüntetők, de a könnygáz erősebb volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceba326-7bde-44fb-9bab-4f5cc04d9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Hitelesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]