[{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Július 1-én 33-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet, első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az OMSZ.","shortLead":"Július 1-én 33-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet, első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az OMSZ.","id":"20190630_35_foknal_is_melegebb_lesz_az_OMSZ_figyelmezteteseket_adott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6b3324-fd22-4183-bd7f-e2151db29bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_35_foknal_is_melegebb_lesz_az_OMSZ_figyelmezteteseket_adott_ki","timestamp":"2019. június. 30. 18:03","title":"35 foknál is melegebb lesz, az OMSZ figyelmeztetéseket adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő igazságügyi miniszter egy kanapén hátradőlve posztolt Brüsszelből.","shortLead":"A leendő igazságügyi miniszter egy kanapén hátradőlve posztolt Brüsszelből.","id":"20190701_Igy_veszelte_at_az_unios_csucs_ejszakajat_Varga_Judit__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd20ff-e632-4f5e-b07a-f3d6be3e07ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Igy_veszelte_at_az_unios_csucs_ejszakajat_Varga_Judit__foto","timestamp":"2019. július. 01. 16:16","title":"Így vészelte át az uniós csúcs éjszakáját Varga Judit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbba417b-c360-464c-9985-9ec1551277eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30 fok feletti hőmérséklet volt a városban, ennek ellenére olyan jégvihar volt, hogy másfél méter magasan befedte a jég az utcákat. ","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet volt a városban, ennek ellenére olyan jégvihar volt, hogy másfél méter magasan befedte a jég...","id":"20190701_Fotok_Masfel_meternyi_jeg_esett_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbba417b-c360-464c-9985-9ec1551277eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e11ae3-bf62-4025-99aa-939ccd2a4ec9","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Fotok_Masfel_meternyi_jeg_esett_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 01. 09:38","title":"Fotók: Másfél méternyi jég esett Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, hogy a szinte zajtalan járművek észlelése könnyebb legyen a gyalogosoknak és a kerékpárral közlekedőknek - hívta fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó.","shortLead":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni...","id":"20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5bf330-f3e1-488c-b217-f85d5ea253b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","timestamp":"2019. június. 30. 16:20","title":"Gyalogosbarátabbak lesznek az elektromos autók július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehezményezi a Mi Hazánk, amiért a párt elnökének Facebook-oldalát szerintük előzetes figyelmeztetés nélkül törölte a közösségi oldal. ","shortLead":"Nehezményezi a Mi Hazánk, amiért a párt elnökének Facebook-oldalát szerintük előzetes figyelmeztetés nélkül törölte...","id":"20190701_facebook_profil_oldal_torlese_duro_dora_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f857ef4-2097-4f1d-b252-35be1396c3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_facebook_profil_oldal_torlese_duro_dora_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo","timestamp":"2019. július. 01. 16:03","title":"Odacsapna a Facebooknak egy magyar párt a \"rejtélyes\" törölgetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és Vietnam szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek.","shortLead":"Az EU és Vietnam szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek.","id":"20190630_Az_Europai_Unio_ujabb_szabadkereskedelmi_megallapodast_kotott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ab6acc-c544-4895-beb8-0ff9784826c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Az_Europai_Unio_ujabb_szabadkereskedelmi_megallapodast_kotott","timestamp":"2019. június. 30. 15:20","title":"Keleti nyitás: az Európai Unió újabb szabadkereskedelmi megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de szakértők szerint a jogszabály annyira zavarosra sikeredett, hogy még nincs minden veszve. A változtatások okait sem értik: eddig is kaphattak osztályzatot a diákok, eddig is a NAT-hoz igazodtak a tanterveik, és biztosított volt az átjárhatóság.","shortLead":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de...","id":"20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5761d786-00ea-479f-95f4-a56800cb4900","keywords":null,"link":"/elet/20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","timestamp":"2019. július. 02. 06:30","title":"Újabb iskoláknak menne neki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","shortLead":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","id":"20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603468a5-a170-45ca-a32a-69110dfb468c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","timestamp":"2019. július. 01. 16:10","title":"Mától az elektromos autóknak is berregniük kell az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]