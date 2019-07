Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog a talajba.","shortLead":"Az önkormányzat három, elásott olajtartályra is bukkant, szerintük elképzelhető, hogy veszélyes anyag szivárog...","id":"20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3f741c-3546-4d93-9e20-3918758f3bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c08697-b934-4068-8c18-6b72edfeb2eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Azbesztet_talaltak_az_egykori_svabhegyi_szanatoriumnal","timestamp":"2019. július. 04. 16:01","title":"Azbesztet találtak az egykori svábhegyi szanatóriumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","id":"20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0b4c5-f5f3-4aea-8c64-469ebbd4d706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","timestamp":"2019. július. 04. 06:41","title":"Új villanyautó hazánkban, itt az akár 615 kilométeres hatótávú Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8daf5c-1d59-4183-a514-051e247a1262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a valaha készült leghatékonyabb Opel Astra, ami apró benzines és dízelmotorokkal kapható.","shortLead":"Megérkezett a valaha készült leghatékonyabb Opel Astra, ami apró benzines és dízelmotorokkal kapható.","id":"20190704_itt_az_uj_opel_astra_ami_mar_csak_3_hengeres_motorokkal_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8daf5c-1d59-4183-a514-051e247a1262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5dbe96-639b-465a-a11a-e114467537e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_itt_az_uj_opel_astra_ami_mar_csak_3_hengeres_motorokkal_keszul","timestamp":"2019. július. 04. 08:21","title":"Itt az új Opel Astra: már csak 3 henger, de akár 9 sebességfokozat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert, esetleg táplálékkiegészítővel kerülhetett a szervezetébe.","shortLead":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert...","id":"20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e9578-a37f-4f2c-a50e-778c86bdd9a9","keywords":null,"link":"/sport/20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","timestamp":"2019. július. 05. 07:00","title":"Feljelentést tett Takács Tamara, miután pozitív lett a doppingmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás működése miatt, az egyik felhasználó gépe nagyon csúnya véget ért.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy az Apple bejelentette a 2015-ös MacBook Prók visszahívását az akkumulátor esetleges hibás...","id":"20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd990177-1cc2-4658-a835-fdc822679250","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_macbook_pro_akkumulator_tulmelegedes_tuz_visszahivas","timestamp":"2019. július. 04. 08:33","title":"Fotók: Kilyukasztotta a MacBook Prót a felforrósodott akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cb69f7-1d59-4922-a20b-dd355cc56c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kényelmesebbé szeretné tenni az online vásárlást, ezért az eltárolt bankkártyaadatainkat már szinkronizálás nélkül is automatikusan feldobja. Ha más is leül a gépünk elé, akkor ez veszélyekkel is járhat.","shortLead":"A Google kényelmesebbé szeretné tenni az online vásárlást, ezért az eltárolt bankkártyaadatainkat már szinkronizálás...","id":"20190704_google_chrome_bongeszo_online_vasarlas_bankkartyas_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9cb69f7-1d59-4922-a20b-dd355cc56c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf58ddd-2614-4c11-9bef-8c9977c81ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_google_chrome_bongeszo_online_vasarlas_bankkartyas_fizetes","timestamp":"2019. július. 04. 09:03","title":"Jött a Chrome-ba egy bankkártyás új funkció, ami hasznos, de veszélyessé is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b30b76c-3faa-43e4-bdf7-e5c06372dbff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják. ","shortLead":"Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják. ","id":"20190704_Penzmosas_miatt_vettek_orizetbe_a_Wall_Street_farkasa_produceret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b30b76c-3faa-43e4-bdf7-e5c06372dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daab049d-c825-465a-b7d9-62a2cd094146","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Penzmosas_miatt_vettek_orizetbe_a_Wall_Street_farkasa_produceret","timestamp":"2019. július. 04. 21:19","title":"Pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasa producerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira elfajult egy éjszaka, hogy szexuális fajtalanságba torkollt – tudta meg a hvg.hu. Hogy mindez úgynevezett rendszabályozás volt-e a debreceni honvédiskola kollégiumában, az nem derülhetett ki, sőt a bántalmazásról egyáltalán nem értesítették a hatóságokat, csak amikor rákérdeztünk, hogyan tussolhatták el a bűncselekmény gyanúját felvető ügyet. Pedig a Benkő Tibor minisztériumára nézve kínos ügy még májusban, egy politikailag kényes időszakban történt, az érintett diákokat egy belső eljárásban gyorsan eltávolították az ország egyetlen honvéd középiskolájából. Most, hogy a megszerzett információk birtokában kérdőre vontuk az állami iskolát, maga a minisztérium kezdeményezte a rendőrségi nyomozást.","shortLead":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira...","id":"20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e56b87-db5f-46cf-8113-59e9b2e4b772","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","timestamp":"2019. július. 04. 06:30","title":"Lekötözős „játékból” lett fajtalanság az Orbán-kormány honvédiskolájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]