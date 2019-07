Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","shortLead":"De úgy tűnik, nem tettek le a szöveges értékelés eltörléséről.","id":"20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e422a424-cf43-4d25-974f-4b2b381889ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f1b5e0-b0db-465b-a271-dbc65bf6e1ef","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Egyelore_megsem_lesz_kotelezo_az_osztalyzas","timestamp":"2019. július. 04. 13:46","title":"Egyelőre mégsem lesz kötelező az osztályzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","shortLead":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","id":"20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9e30f-69c7-49ff-af4e-16ba5a220e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. július. 05. 07:36","title":"Kilométeres dugó az M0-son Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","shortLead":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","id":"20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f48847-896a-42cc-b2f2-7bbe4c0d74c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","timestamp":"2019. július. 04. 11:21","title":"Leleplezték az új Renault Capturt, ami zöld rendszámot is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyengébb április után most egy kicsit jobb adat érkezett az iparról, mint amit az elemzők vártak.","shortLead":"A gyengébb április után most egy kicsit jobb adat érkezett az iparról, mint amit az elemzők vártak.","id":"20190705_Belendult_az_autogyartas_rogton_jobban_teljesit_a_magyar_ipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f8b76-bfda-4f03-b441-80957e1b584a","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Belendult_az_autogyartas_rogton_jobban_teljesit_a_magyar_ipar","timestamp":"2019. július. 05. 09:53","title":"Belendült az autógyártás, rögtön jobban teljesít a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És még mindig csak egy ilyen nap van az évben, hogy zavartalanul lehet csókolózni az utcán.” Kiderült, Londonba költözik majd.","shortLead":"Az író azt mondta, kimegy a Pride-ra. „Végül is egy nagy mulatság az egész, jólesik ott együtt lenni annyi meleggel. És...","id":"20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bf4967-4ee7-44b1-ac7e-19d07bfac325","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Nadasdy_Kover_nyilvan_nem_tudja_de_a_gyerekei_pedagogusai_kozt_is_lehetnek_melegek","timestamp":"2019. július. 04. 09:27","title":"Nádasdy: Kövér nyilván nem tudja, de a gyerekei pedagógusai közt is lehetnek melegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b30b76c-3faa-43e4-bdf7-e5c06372dbff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják. ","shortLead":"Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják. ","id":"20190704_Penzmosas_miatt_vettek_orizetbe_a_Wall_Street_farkasa_produceret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b30b76c-3faa-43e4-bdf7-e5c06372dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daab049d-c825-465a-b7d9-62a2cd094146","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Penzmosas_miatt_vettek_orizetbe_a_Wall_Street_farkasa_produceret","timestamp":"2019. július. 04. 21:19","title":"Pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasa producerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","shortLead":"A nagy bajor kupé nemcsak erősebb és gyorsabb lett, hanem a külsejét is sokkal agresszívabbra vették.","id":"20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e3e172-dfac-45aa-bc3f-95ffbe1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da990b-5d29-4594-8d4d-00f89a05e48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_620_loerosre_vaditottak_az_uj_8as_bmwt","timestamp":"2019. július. 04. 13:21","title":"620 lóerősre vadították az új 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon könnyű elhelyezkedni egy magyar diplomával, épp csak az nem derül ki az adatokból, hogy melyik országban.","shortLead":"Nagyon könnyű elhelyezkedni egy magyar diplomával, épp csak az nem derül ki az adatokból, hogy melyik országban.","id":"20190705_Tiz_magyar_frissdiplomasbol_kilenc_gyorsan_talal_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b17698-0d54-471b-99ed-7e80822d8559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Tiz_magyar_frissdiplomasbol_kilenc_gyorsan_talal_munkat","timestamp":"2019. július. 05. 05:40","title":"Tíz magyar frissdiplomásból kilenc gyorsan talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]