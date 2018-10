Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A keresztényeket ott gulágra küldik, szóval nem veszélytelen az út.","shortLead":"A keresztényeket ott gulágra küldik, szóval nem veszélytelen az út.","id":"20181019_Kim_Dzsongun_meghivta_a_papat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecda53f-0ed6-4dce-bbf8-e25583468f93","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Kim_Dzsongun_meghivta_a_papat","timestamp":"2018. október. 19. 12:41","title":"Kim Dzsong Un meghívta a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök mondandójában nem volt újdonság, mégis optimista az Európai Parlament elnöke.","shortLead":"A brit miniszterelnök mondandójában nem volt újdonság, mégis optimista az Európai Parlament elnöke.","id":"20181017_Brexit_csak_May_testbeszedeben_bizik_az_EPelnok_a_szavaiban_nem_talalt_ujdonsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df34b731-6107-4161-ac60-3c7516ff0810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Brexit_csak_May_testbeszedeben_bizik_az_EPelnok_a_szavaiban_nem_talalt_ujdonsagot","timestamp":"2018. október. 17. 22:00","title":"Brexit: csak May testbeszédében bízik az EP-elnök, a szavaiban nem talált újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear 3100 lapkakészlet.","shortLead":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear...","id":"20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9807f2b-cde6-48c1-99f1-3849a0f1fd46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","timestamp":"2018. október. 19. 10:03","title":"1 GB-os a RAM, 8 GB a tárhely, mégis 300 ezret kérnek ezért az óráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború után Norvégiában.","shortLead":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború...","id":"20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696605d9-8ef7-4137-9067-d126fba555dc","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","timestamp":"2018. október. 18. 14:25","title":"\"Bocsánatot kérünk a nőktől, akiknek náci katonákkal volt viszonyuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","shortLead":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","id":"20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199b1ef-4320-452a-b383-dec43a28b1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","timestamp":"2018. október. 19. 08:44","title":"Elfogyott a pénz a brit rakétaautó mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","shortLead":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","id":"20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f0548-3364-4576-b03a-749b93938b1a","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","timestamp":"2018. október. 18. 17:53","title":"Ibrahimoviccsal lepték meg a barlangból kimentett, Ibra-rajongó thai gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8fb60-9d8d-45ee-9a7b-4ccae195b5e3","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","timestamp":"2018. október. 18. 17:30","title":"Fotó: Madarat formáztak meg a rajzó seregélyek Sárospataknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862de303-e682-423a-91b3-b103cbb8fc3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sokáig tartott a felújítás, mégis úgy adták át, hogy a perem alá nem fér be egy nagyobb busz, hiszen különben nem történt volna az, ami.","shortLead":"Sokáig tartott a felújítás, mégis úgy adták át, hogy a perem alá nem fér be egy nagyobb busz, hiszen különben nem...","id":"20181018_Nemreg_adtak_at_maris_ledaralta_egy_busz_az_egri_allomas_tetejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862de303-e682-423a-91b3-b103cbb8fc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99aff2f-1ed0-480e-9956-b0c7f1cd29f6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181018_Nemreg_adtak_at_maris_ledaralta_egy_busz_az_egri_allomas_tetejet","timestamp":"2018. október. 18. 09:45","title":"Nemrég adták át, máris ledarálta egy busz az egri állomás tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]