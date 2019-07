Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekart is váratlanul érte társuk halála. ","shortLead":"A zenekart is váratlanul érte társuk halála. ","id":"20190708_Irigy_Honaljmirigy_Ambrus_Zoltan_Sipos_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b00a517-d505-4267-86d6-7fe9952b3ca7","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Irigy_Honaljmirigy_Ambrus_Zoltan_Sipos_Peter","timestamp":"2019. július. 08. 10:52","title":"Megszólalt az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja Ambrus Zoltán halálával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szülők és gyerekek, nővérek és fivérek kapcsolata olyan különleges, hogy többnyire átsegítheti a buktatókon a családi vállalatokat. Már ha nem éppen a rokonság építgeti a buktatókat.","shortLead":"Szülők és gyerekek, nővérek és fivérek kapcsolata olyan különleges, hogy többnyire átsegítheti a buktatókon a családi...","id":"20190707_Nem_minden_rokon_valo_a_csaladi_cegbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d376015c-866c-43ef-8444-fd7523550b22","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190707_Nem_minden_rokon_valo_a_csaladi_cegbe","timestamp":"2019. július. 07. 19:15","title":"Nem minden rokon való a családi cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kémtevékenységeket folytatott a külföldi médiával való együttműködése által az az ausztrál hallgató, akit tíznapos fogva tartás után a héten kiutasítottak Észak-Koreából - közölte szombaton az észak-koreai állami média.","shortLead":"Kémtevékenységeket folytatott a külföldi médiával való együttműködése által az az ausztrál hallgató, akit tíznapos...","id":"20190706_EszakKorea_megszolalt_a_fogva_tartott_ausztral_tanuloval_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c827b635-1883-42c9-9f87-312cbb2ceb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a04a81-0852-42a4-abf6-4f07a71e8e3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_EszakKorea_megszolalt_a_fogva_tartott_ausztral_tanuloval_kapcsolatban","timestamp":"2019. július. 06. 17:15","title":"Észak-Korea megszólalt a fogva tartott ausztrál tanulóval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni a másik ember szeretetét.



","shortLead":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni...","id":"20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9768c4c1-818e-42ac-82f7-9f3744fda399","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","timestamp":"2019. július. 07. 20:15","title":"Szeresd magad, és (majdnem) mindegy, ki a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük a megállapodás sérti az alaptörvényt, valamint Magyarország szuverenitását.","shortLead":"Szerintük a megállapodás sérti az alaptörvényt, valamint Magyarország szuverenitását.","id":"20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_LMP_a_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_budapesti_koltozese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ffe871-bf74-466e-9ca6-384f2d19dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_LMP_a_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_budapesti_koltozese_miatt","timestamp":"2019. július. 08. 11:36","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az LMP a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti költözése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c8652f-39fb-44dd-bb39-22763c9dc1c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik a várakozásoknak megfelelően az Új Demokrácia nyeri a vasárnapi, előrehozott választásokat Görögországban.","shortLead":"Úgy tűnik a várakozásoknak megfelelően az Új Demokrácia nyeri a vasárnapi, előrehozott választásokat Görögországban.","id":"20190707_Gorogorszag_valasztas_elorehozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c8652f-39fb-44dd-bb39-22763c9dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5118b486-b750-4c7f-8fb5-0857dca6274a","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Gorogorszag_valasztas_elorehozott","timestamp":"2019. július. 07. 18:57","title":"Győznek a konzervatívok Görögországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nőtől többen is akartak babakocsit venni a neten, de a pénz elküldése után egyikük sem kapta meg a terméket. ","shortLead":"Egy nőtől többen is akartak babakocsit venni a neten, de a pénz elküldése után egyikük sem kapta meg a terméket. ","id":"20190708_Babakocsival_verte_at_a_netes_vasarlokat_egy_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6cecce-9fe6-42bc-abac-56666f055f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Babakocsival_verte_at_a_netes_vasarlokat_egy_no","timestamp":"2019. július. 08. 10:51","title":"Babakocsival verte át a netes vásárlókat egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már 553 millió forintból gazdálkodhatott a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. ","shortLead":"2018-ban már 553 millió forintból gazdálkodhatott a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. ","id":"20190708_Tovabb_gzdagodott_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87654008-552e-4e51-a43d-c5e811884e9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Tovabb_gzdagodott_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2019. július. 08. 08:24","title":"Tovább gazdagodott a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]