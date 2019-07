Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat rögtönítélő bíróság vagy népbírósági tanács hirdette ki.","shortLead":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat...","id":"20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f25bdf-894c-4c2e-90ff-684abd7c4674","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","timestamp":"2019. július. 08. 07:29","title":"Újabb 1956-os ítéleteket semmisített meg a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13357f08-0dba-419d-9c16-559c87cac14d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pamplonai bikafuttatás első napján öten kerültek kórházba, hármukat felöklelték a bikák - közölte a navarrai kórház vasárnap. ","shortLead":"A pamplonai bikafuttatás első napján öten kerültek kórházba, hármukat felöklelték a bikák - közölte a navarrai kórház...","id":"20190707_Nem_sikerult_tul_jol_Pamplonaban_az_elso_bikafuttatasi_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13357f08-0dba-419d-9c16-559c87cac14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e14b44-1342-48c1-9be1-8cb90c9b313e","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Nem_sikerult_tul_jol_Pamplonaban_az_elso_bikafuttatasi_nap","timestamp":"2019. július. 07. 15:28","title":"Nem sikerült túl jól Pamplonában az első bikafuttatási nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak a vonatok idehaza. A MÁV elismeri, hogy a „menetrendszerűség” nem az igazi. Betelt a pohár az utasoknál, petícióval támadnak. Kipróbáltuk azt a Pest környéki vonalat, amelyen nincs nap, hogy ne késsenek a vonatok. ","shortLead":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak...","id":"20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a4efc-7af4-4e5e-bc3e-e50230aa6ef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","timestamp":"2019. július. 08. 06:30","title":"„Mit szólna Baross Gábor, ha ezt látná?!” – 37 éve vár egy bakter angol WC-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","shortLead":"Egy ügyvéd mögé állt be a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a DK és a helyi Éljen Városunk! Egyesület.","id":"20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cf846-c071-4970-aa65-487db55eee9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Nagykanizsan_is_kozos_jeloltet_indit_az_ellenzek","timestamp":"2019. július. 08. 14:14","title":"Nagykanizsán is közös jelöltet indít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fce1baf-c650-4ee8-b55c-eb128edb76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1 Magyarország Piknik néven zajlik egy egész napos rendezvény, amit a Roma Sajtóközpont, a Polgár Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, valamint a National Democratic Institute szervezet. ","shortLead":"1 Magyarország Piknik néven zajlik egy egész napos rendezvény, amit a Roma Sajtóközpont, a Polgár Alapítvány...","id":"20190707_Uj_platform_alakul_a_gyuloletkeltes_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fce1baf-c650-4ee8-b55c-eb128edb76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9e6c60-de03-469f-8676-22c078bbe5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Uj_platform_alakul_a_gyuloletkeltes_ellen","timestamp":"2019. július. 07. 14:18","title":"Új platform alakult a gyűlöletkeltés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet számítani. Két, a hét végén közzétett felmérés adatai is azt mutatják, hogy a gazdasági fellendülést, adócsökkentést és alacsonyabb munkanélküliséget ígérő ellenzéki konzervatív párt 10-15 százalékponttal vezet a baloldali kormányzó párttal szemben. ","shortLead":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet...","id":"20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae97f12-57d6-43ae-bdb6-7977751c0761","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. július. 07. 08:07","title":"Az ellenzék a mai előrehozott görögországi választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","shortLead":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","id":"20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648d9575-666c-485f-ae61-bad2be0b35bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 07. 20:26","title":"Nem csak \"nagyberuházások\" kellenek az embereknek, mondja Fidesz egyik polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]