Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"615a4b67-bf0c-4530-b387-08e7825bdb2d","c_author":"Radovits Dávid","category":"cegauto","description":"Mindössze 8000 példány készült a bajorok futurisztikus roadsteréből, amely nem csak külsejében, de gyártástechnológiailag is kuriózumnak számított harminc évvel ezelőtt. Kipróbáltunk egyet, és leesett tőle az állunk.","shortLead":"Mindössze 8000 példány készült a bajorok futurisztikus roadsteréből, amely nem csak külsejében, de...","id":"20190528_bmw_z1_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=615a4b67-bf0c-4530-b387-08e7825bdb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9772c90-7512-424f-994a-d6c990052a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_bmw_z1_menetproba","timestamp":"2019. május. 29. 20:28","title":"Harmincéves, de a felét simán letagadhatná – BMW Z1 menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem tudni, de azt már igen, hogy játékokból nem lesz hiány. ","shortLead":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem...","id":"20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec20e8-8bff-410d-8827-13bde1f8c9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","timestamp":"2019. május. 30. 16:33","title":"PC-re is elhozza az Xbox újítását a Microsoft: kevés pénzért sok játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre indulhat az Airbus-gyár építése a város által biztosított területen, ahol 2021-től gyártanak helikopter-fődarabokat. Ebből az alkalomból adott ki egy közleményt a helyhatóság.","shortLead":"Jövőre indulhat az Airbus-gyár építése a város által biztosított területen, ahol 2021-től gyártanak...","id":"20190529_A_nagy_orom_kozepette_belerugott_az_MSZPbe_a_gyulai_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ef082-5873-4f4a-a90e-c6135c4835da","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_A_nagy_orom_kozepette_belerugott_az_MSZPbe_a_gyulai_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 29. 16:07","title":"A nagy airbusos örömködésben jól belerúgott a szocialistákba a gyulai önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum frissen megválasztott EP-képviselője azt írta, még mindig zajlik ellene a rendőrségi eljárás, ami a túlóratörvény elleni tüntetések után indult.","shortLead":"A Momentum frissen megválasztott EP-képviselője azt írta, még mindig zajlik ellene a rendőrségi eljárás, ami...","id":"20190530_Lemond_mentelmi_jogarol_Donath_Anna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6583459-143d-4989-a621-08589f897883","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Lemond_mentelmi_jogarol_Donath_Anna","timestamp":"2019. május. 30. 11:20","title":"Lemond mentelmi jogáról Donáth Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. És azt is, mi vezetett a mostani helyzetig. A zuglói polgármester szerint az ellenzék újragondolja a budapesti önkormányzati összefogást a választásra, de arra szükség van mindenképp. Vállalja az előválasztási megmérettetést bárkivel.\r

\r

","shortLead":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony...","id":"20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4914496-28f6-4610-bd95-c8810d1cccf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","timestamp":"2019. május. 29. 10:11","title":"Karácsony fővárosi patkánybizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","shortLead":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","id":"20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca092cba-b072-41f3-b4d6-5d9e327b1497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","timestamp":"2019. május. 30. 10:39","title":"Fotó: Elmosta a víz az északi vasúti összekötő híd támfalán a kőburkolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz, elkezdtek hát gondolkodni, mit tudnak tenni, hogy mindez megváltozzon. Utánaolvastak, szakértőket kérdeztek meg, és összehoztak szűk egy év alatt egy alternatív iskolát, a Fürkészt. Az alapítókkal, Berecz Zoltánnal és feleségével, Berecz Melindával beszélgettünk.","shortLead":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz...","id":"20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1f9df-9a12-4437-912f-97fdf6068ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","timestamp":"2019. május. 29. 20:00","title":"„A hagyományos oktatási rendszerhez képest mindent ellenkezőképp kell csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01a220b-bf3f-4b73-b44a-4563c62ccc52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg zajló Computex szakkiállításon mutatta be az ASUS könnyen hordozható érintőképernyőjét, amely az androidos telefonok remek kiegészítése lehet.","shortLead":"A jelenleg zajló Computex szakkiállításon mutatta be az ASUS könnyen hordozható érintőképernyőjét, amely az androidos...","id":"20190529_computex_2019_asus_zenscreen_touch_hordozhato_erintokepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a01a220b-bf3f-4b73-b44a-4563c62ccc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e6fc38-3fcb-40d6-955a-16c421641522","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_computex_2019_asus_zenscreen_touch_hordozhato_erintokepernyo","timestamp":"2019. május. 29. 12:33","title":"Jól jöhet a telefonja mellé: hordozható érintőképernyőt jelentett be az ASUS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]