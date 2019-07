Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg az éremátadó ünnepségen, és Copa Americát rendező brazilokkal kapcsolatban korrupciót emlegetett, valamint a játékvezetőket szidta.","shortLead":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg...","id":"20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af17b04-cfa1-4dc0-a1c7-14d4e2dece8e","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","timestamp":"2019. július. 07. 14:41","title":"Messi szerint korrupt bíró állította ki őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","shortLead":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","id":"20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0513f107-feb7-48ff-8274-6143df846be9","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","timestamp":"2019. július. 08. 06:14","title":"Fotók: Komoly jégtakarót hozott az Alföldön a vasárnapi szupercella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz fővárosban bejelentették, megépítik a földrész legmagasabb házát, miután a címet éppen Szentpétervár hódította el Moszkvától egy évvel ezelőtt.","shortLead":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz...","id":"20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df4fe95-6d9f-4693-8a99-78f957c3a9f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","timestamp":"2019. július. 07. 10:54","title":"Moszkvában épülhet fel a legmagasabb európai lakóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","shortLead":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","id":"20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b616c7-2247-4a3d-967e-5cd2534f8e37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","timestamp":"2019. július. 08. 09:24","title":"Videón is az egyedi, 1145 lóerős Bugatti Veyron, ami Budapesten korzózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","shortLead":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","id":"20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b49d0-cc8d-445d-80a3-c7202416a72b","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","timestamp":"2019. július. 06. 20:40","title":"Másfél millióan vettek részt a London Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","shortLead":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","id":"20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c222c-c946-4047-96dd-70b0e6d29ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","timestamp":"2019. július. 08. 10:44","title":"Minden ellenőrzött webáruháznál találtak jogsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb8ccc3-859a-442a-9893-c2ba149006f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen buliztak Zamárdiban. ","shortLead":"Rengetegen buliztak Zamárdiban. ","id":"20190708_Latogatocsucs_Balaton_Sound","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb8ccc3-859a-442a-9893-c2ba149006f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c74d90c-1cf5-46b5-a4f7-4b4109d82b93","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Latogatocsucs_Balaton_Sound","timestamp":"2019. július. 08. 16:47","title":"Látogatócsúcsot döntött a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több törvénymódosítást is kezdeményeznek a bírságokból kibújók miatt.","shortLead":"Több törvénymódosítást is kezdeményeznek a bírságokból kibújók miatt.","id":"20190708_Szlovakiaban_a_ki_nem_fizetett_birsagert_azonnal_levehetnek_a_rendszamtablat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cff7f8-624b-4dd1-8f84-15220da76f36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Szlovakiaban_a_ki_nem_fizetett_birsagert_azonnal_levehetnek_a_rendszamtablat","timestamp":"2019. július. 08. 15:50","title":"Szlovákiában a ki nem fizetett bírságért azonnal levehetnék a rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]