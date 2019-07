Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, amely javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.","shortLead":"Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot...","id":"20190710_penzmosas_elleni_koordinacios_tanacs_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7288a9b4-e00e-4c5d-a5d7-29193517cce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_penzmosas_elleni_koordinacios_tanacs_kormany","timestamp":"2019. július. 10. 08:25","title":"Tanácsot hoz létre a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547661e-7fd4-483b-889d-c513c586d941","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árult el minden részletet a Vaio az új, SX12-es laptopjáról, a lényeget azonban már megmutatták a közönségnek.","shortLead":"Egyelőre nem árult el minden részletet a Vaio az új, SX12-es laptopjáról, a lényeget azonban már megmutatták...","id":"20190709_vaio_sx12_laptop_port","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a547661e-7fd4-483b-889d-c513c586d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4a362e-d4e8-4949-b7ee-8cfb6e96e466","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_vaio_sx12_laptop_port","timestamp":"2019. július. 09. 15:03","title":"Ez az új laptop szembemegy a trendekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","shortLead":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","id":"20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ced9b6f-446f-4cc0-ad1b-005de91b30b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","timestamp":"2019. július. 09. 10:55","title":"Előkerültek egy januári alpesi helikopterbaleset GoPro-kamerái, rajta az ütközéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","shortLead":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","id":"20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4e6991-66aa-4500-82d6-8bc8141032df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","timestamp":"2019. július. 10. 13:21","title":"A világ leggyorsabb golyóálló autója 300+ km/h-val képes száguldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b8dcd9-411a-4160-ad39-f144684f36f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi Mars-misszió kapcsán a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet majd ellátni egy krízishelyzetben a sérült űrhajósokat az űrben. Most erre találtak egy megoldást az Európai Űrügynökség (ESA) kutatói.","shortLead":"Az emberi Mars-misszió kapcsán a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet majd ellátni egy krízishelyzetben a sérült...","id":"20190710_mars_misszio_3d_nyomtatas_orvostechnologia_bor_nyomtatasa_csont_nyomtatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b8dcd9-411a-4160-ad39-f144684f36f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e799e72d-9036-410e-a6f4-f3bed490ddd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mars_misszio_3d_nyomtatas_orvostechnologia_bor_nyomtatasa_csont_nyomtatasa","timestamp":"2019. július. 10. 09:33","title":"Mars-misszió: Kitalálták a tudósok, hogyan lehet az űrben csontot és bőrt nyomtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796531bb-4276-4cab-b6e7-77ed31c81678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cukrászda dolgozói arra panaszkodnak, hogy fáj a fejük az aggregátor füstje miatt. ","shortLead":"A cukrászda dolgozói arra panaszkodnak, hogy fáj a fejük az aggregátor füstje miatt. ","id":"20190709_Epp_egy_cukraszda_ele_tettek_le_a_BKVsok_aggregatorat_a_Nagykoruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=796531bb-4276-4cab-b6e7-77ed31c81678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094ceac-4c6b-4d9a-aaf1-c5d85df1e981","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Epp_egy_cukraszda_ele_tettek_le_a_BKVsok_aggregatorat_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. július. 09. 20:34","title":"Rosszul vannak a BKV-sok aggregátorától egy cukrászda dolgozói a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is találtak nála. ","shortLead":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is...","id":"20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5df12a-fea3-4171-81a6-1500ff339d0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","timestamp":"2019. július. 09. 14:05","title":"Nem állt meg a felszólításra, elsodorta az ellenőrt a taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c775bc3-ca1e-4d60-9cbd-9a97b3d59930","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik helyi önkormányzati frakcióvezetője mögé állnak be.","shortLead":"A Jobbik helyi önkormányzati frakcióvezetője mögé állnak be.","id":"20190709_Debrecenben_is_osszeallt_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c775bc3-ca1e-4d60-9cbd-9a97b3d59930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1951c-333b-43d1-84fd-80173d58866e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Debrecenben_is_osszeallt_az_ellenzek","timestamp":"2019. július. 09. 12:05","title":"Jobbikos jelölt mögé áll be az LMP és a Momentum Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]