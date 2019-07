Különleges strandfürdő nyílt meg újra Budapesten

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyanok kaphatják meg, akik hozzájárultak Magyarország demokratikus fejlődéséhez.","shortLead":"Olyanok kaphatják meg, akik hozzájárultak Magyarország demokratikus fejlődéséhez.","id":"20190709_Magyar_Szabadsagert_dijat_kapott_Beer_Miklos_puspok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c4ad5e-6e11-4c6b-8c67-48faaca0b1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Magyar_Szabadsagert_dijat_kapott_Beer_Miklos_puspok","timestamp":"2019. július. 09. 13:57","title":"Magyar Szabadságért díjat kapott Beer Miklós püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze nem mindegy, hogyan legalizálják.","shortLead":"Persze nem mindegy, hogyan legalizálják.","id":"20190710_Kevesebbet_fuveznek_a_kamaszok_ha_az_legalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa48b0c-dceb-4bcc-8364-0580b8fa167b","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Kevesebbet_fuveznek_a_kamaszok_ha_az_legalis","timestamp":"2019. július. 10. 07:16","title":"Kevesebbet füveznek a kamaszok, ha az legális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil nem jelent meg hétfőn a Paris Saint-Germain első edzésén, ezért a labdarúgóklub vezetői közölték: \"megteszik a megfelelő lépéseket\".","shortLead":"A brazil nem jelent meg hétfőn a Paris Saint-Germain első edzésén, ezért a labdarúgóklub vezetői közölték: \"megteszik...","id":"20190708_neymar_paris_saint_germain_psg_copa_america_felkeszules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78a8adb-7986-490d-b08c-f778207b963a","keywords":null,"link":"/sport/20190708_neymar_paris_saint_germain_psg_copa_america_felkeszules","timestamp":"2019. július. 08. 20:50","title":"Hiába várták Neymart a PSG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tán nem ez az a hírérték, amivel a magyar tudománynak be kellene kerülnie a világ legprominensebb, tízmilliók által olvasott tudományos lapjába.\r

\r

","shortLead":"Tán nem ez az a hírérték, amivel a magyar tudománynak be kellene kerülnie a világ legprominensebb, tízmilliók által...","id":"20190708_Orszagimazs_A_vilaghiru_Nature_is_ir_az_MTA_megcsonkitasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3292dfc-5926-4d52-84d4-a2c92b8766af","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Orszagimazs_A_vilaghiru_Nature_is_ir_az_MTA_megcsonkitasarol","timestamp":"2019. július. 08. 17:16","title":"Országimázs: A világhírű Nature is ír az MTA megcsonkításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János nem vállalta a felkérést, Grezsa István viszont igen. A miniszteri biztos \"önálló jelöltként\" indul az őszi önkormányzati választáson.","shortLead":"Lázár János nem vállalta a felkérést, Grezsa István viszont igen. A miniszteri biztos \"önálló jelöltként\" indul az őszi...","id":"20190708_grezsa_istvan_marki_zay_peter_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_hodmezovasarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a14cbe-0ca1-43bb-87c0-61e2e1a9bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_grezsa_istvan_marki_zay_peter_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_hodmezovasarhely","timestamp":"2019. július. 08. 16:23","title":"Megvan Márki-Zay ellenfele Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","id":"20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36883eb8-d42b-4bb5-a959-ea9c6bf63c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. július. 09. 05:04","title":"Újabb 44 embert mentett ki a Sea-Eye hajója a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206a8562-e5eb-4821-8da0-c65c87bf177b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogyan jut el a szőlőszem a palackig? Hogyan lehet a cukorfokot a szőlőlevelek elrendezésével befolyásolni? Hogyan adjuk el a borokat, és mitől lesz híres egy bor? Herczeg Ágnes borszakértőt a bor útjának teljes képe érdekli – számára a bor a logika művészetéhez tartozik.","shortLead":"Hogyan jut el a szőlőszem a palackig? Hogyan lehet a cukorfokot a szőlőlevelek elrendezésével befolyásolni? Hogyan...","id":"20190709_A_rejtvenyfejtes_izgat_a_borban__interju_Herczeg_Agnes_borszakertovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206a8562-e5eb-4821-8da0-c65c87bf177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ba58da-f141-4c90-bd5f-44deee446810","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190709_A_rejtvenyfejtes_izgat_a_borban__interju_Herczeg_Agnes_borszakertovel","timestamp":"2019. július. 10. 09:30","title":"\"A rejtvényfejtés izgat a borban\" - interjú Herczeg Ágnes borszakértővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]