[{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és felső kategóriás személyautókra, egyterűekre, terepjárókra, pick-upokra, áruszállítókra, valamint szervizelésükre.","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és...","id":"20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6b1a1-9fc6-48ca-a743-335b5c52b323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","timestamp":"2019. július. 11. 07:37","title":"Új autókat vesz az állam 82,5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","shortLead":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","id":"20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610fa6-ece5-4d42-8a2a-150a8c810c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","timestamp":"2019. július. 11. 18:36","title":"ATM-mel csalt egy magyar az USA-ban, akár 60 évre is elítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Beszélt a kommunizmusról is, a DK-s Dobrev Klára juttatta ezt eszébe. Kiderült, milyen országot építene Orbán. Hitelfelvétel helyett azt szeretné, ha Magyarország tudna hiteleket nyújtani másoknak.","shortLead":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről...","id":"20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805a644d-8f3a-4b35-b266-42a15582acfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","timestamp":"2019. július. 12. 07:59","title":"Orbán: Nagy ambícióim vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvesen kikérte magának, hogy segítsenek neki, aztán ásót ragadott.","shortLead":"Kedvesen kikérte magának, hogy segítsenek neki, aztán ásót ragadott.","id":"20190712_Erzsebet_kiralyno_93_evesen_is_siman_elultet_egyedul_egy_fat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdb8403-5e70-40c9-87bd-525a29c4b74c","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Erzsebet_kiralyno_93_evesen_is_siman_elultet_egyedul_egy_fat","timestamp":"2019. július. 12. 14:19","title":"Erzsébet királynő 93 évesen is simán elültet egyedül egy fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","shortLead":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","id":"20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35083436-c354-4d3c-8803-b7c49e45d8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","timestamp":"2019. július. 12. 20:35","title":"Elképesztő állapotok a bakterházakban: se wc, se vezetékes víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c2236-a68f-4311-9241-c06b4c04f28d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűlöletbeszédre hivatkozva tette a Facebook elérhetetlenné a kisfilmet.\r

\r

","shortLead":"Gyűlöletbeszédre hivatkozva tette a Facebook elérhetetlenné a kisfilmet.\r

\r

","id":"20190712_Letiltotta_a_Facebook_Az_Alapjogokert_Kozpont_propagandavideojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22c2236-a68f-4311-9241-c06b4c04f28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014e5c4-a615-4bf4-bfbb-a8f5cb53afdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Letiltotta_a_Facebook_Az_Alapjogokert_Kozpont_propagandavideojat","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Letiltotta a Facebook az Alapjogokért Központ propagandavideóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az énekesnő egy luxusmárka alatt vezet majd divatházat - de miért számít ez mérföldkőnek a divatiparban? ","shortLead":"Az énekesnő egy luxusmárka alatt vezet majd divatházat - de miért számít ez mérföldkőnek a divatiparban? ","id":"20190711_Rihanna_LVMH_divatipar_divathaz_enekesno_karrier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e808ec-e9f3-4c45-a14d-c7ca90691e25","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Rihanna_LVMH_divatipar_divathaz_enekesno_karrier","timestamp":"2019. július. 11. 15:50","title":"Rihanna gyerekként ruhákat árult egy utcai bódéban, most ő lehet a XXI. századi Coco Chanel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25e9f20-9f75-4d44-85bf-3e912453c640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhunyt Vincent Lambert, miután lekapcsolták az őt életben tartó gépeket – közölte a 42 éves férfi családja. ","shortLead":"Elhunyt Vincent Lambert, miután lekapcsolták az őt életben tartó gépeket – közölte a 42 éves férfi családja. ","id":"20190711_vincent_lambert_meghalt_vegetativ_allapotban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e25e9f20-9f75-4d44-85bf-3e912453c640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615361a3-d54f-47d4-a3c6-3731f1edbb48","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_vincent_lambert_meghalt_vegetativ_allapotban","timestamp":"2019. július. 11. 09:56","title":"Meghalt a férfi, akinek a felesége harcolta ki az eutanáziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]