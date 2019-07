Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették a kérdést, nem kellene inkább megszabadulnia a Samsungnak ettől a kiegészítőtől?","shortLead":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették...","id":"20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d9a8a2-03ca-4aec-9256-e4c9a251f718","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","timestamp":"2019. július. 11. 13:03","title":"Többen is úgy gondolják: el kellene végre engednie az S Pent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nőt és egy gyermeket válságos állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy nőt és egy gyermeket válságos állapotban szállítottak kórházba.","id":"20190712_Autopalya_kapujanal_varakozo_magyar_autosokat_tarolt_le_egy_BMWs_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a87e64-18b5-4f48-9d9c-026b8c5bee31","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Autopalya_kapujanal_varakozo_magyar_autosokat_tarolt_le_egy_BMWs_Horvatorszagban","timestamp":"2019. július. 12. 05:45","title":"Autópálya kapujánál várakozó magyar autósokat tarolt le egy BMW-s Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, hogy mely területeken sikerült előrelépniük, illetve hol romlott a helyzetük 30 év alatt. ","shortLead":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és...","id":"20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5fceb9-0432-47d9-b5e5-4d1269eea815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","timestamp":"2019. július. 10. 14:30","title":"Jobb-e ma magyar nőnek lenni, mint a rendszerváltáskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is szerkesztőségünk \"szájába adnak\", melyeknek kifejezetten az ellenkezőjét írtuk le.","shortLead":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is...","id":"20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e67af4-9739-4f16-aab8-115e4462bcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","timestamp":"2019. július. 12. 11:33","title":"Mit állítunk mi, és mit állít a MÁV a jegyügyben? Ki miben tévedhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint a magyar fél nem sürgeti a megbeszélését, pedig az orosz oldalon lenne rá igény.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a magyar fél nem sürgeti a megbeszélését, pedig az orosz oldalon lenne rá igény.","id":"20190711_Iden_valamiert_nem_olyan_surgos_Orbannak_hogy_talalkozzon_Putyinnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed75ae20-8fea-4d8c-8ff4-3bfa438fdcc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Iden_valamiert_nem_olyan_surgos_Orbannak_hogy_talalkozzon_Putyinnal","timestamp":"2019. július. 11. 12:31","title":"Idén valamiért nem olyan sürgős Orbánnak, hogy találkozzon Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a76b8f4-0aec-4ff2-85d4-daa6caa26f16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég élesben is tesztelték azt a pókeralgoritmust, melynek fejlesztésében a Facebook csapata is részt vett. A Pluribus blöffölni is tud, de nem csak ezért okos.","shortLead":"Nemrég élesben is tesztelték azt a pókeralgoritmust, melynek fejlesztésében a Facebook csapata is részt vett...","id":"20190712_pluribus_texas_holdem_poker_mesterseges_intelligencia_algoritmus_facebook_carnegie_mellon_university","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a76b8f4-0aec-4ff2-85d4-daa6caa26f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a71d71d-5441-4901-9929-9ea7ed48ef7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_pluribus_texas_holdem_poker_mesterseges_intelligencia_algoritmus_facebook_carnegie_mellon_university","timestamp":"2019. július. 12. 08:33","title":"Lealázta a profi kártyásokat a Facebook pókeralgoritmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c496ac81-3708-4664-90fd-c8a6c2fc26c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chan Zuckerberg Initiative is komoly lehetőséget lát a szegedi Horváth Péter vezette bioinformatikus csoport munkájában. A tudósok világviszonylatban is egyedülálló eredményt értek el a mesterséges intelligenciával támogatott, sejtalapú elemzés területén.","shortLead":"A Chan Zuckerberg Initiative is komoly lehetőséget lát a szegedi Horváth Péter vezette bioinformatikus csoport...","id":"20190710_szeged_mesterseges_intelligencia_alapitvany_chan_zuckerberg_initiative_szeged_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c496ac81-3708-4664-90fd-c8a6c2fc26c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab0920-9dd1-4ab0-a456-ab4638d4120a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_szeged_mesterseges_intelligencia_alapitvany_chan_zuckerberg_initiative_szeged_tamogatas","timestamp":"2019. július. 10. 15:33","title":"Beszállt egy szegedi kutatásba Mark Zuckerbergék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","shortLead":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","id":"20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d23ee5-fdd4-42b4-9513-6fa0b46751f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","timestamp":"2019. július. 12. 09:18","title":"Orbán kedélyesen elbeszélgetett a baracklekvárokról a közmédia műsorvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]