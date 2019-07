Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek Falcon Eye 1 nevű katonai műholdjával a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból.\r

","shortLead":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcbd2d-53b7-48c7-a03c-513ff8221f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 11. 06:51","title":"Lezuhant egy hordozórakéta, oda az értékes rakomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Beszélt a kommunizmusról is, a DK-s Dobrev Klára juttatta ezt eszébe. Kiderült, milyen országot építene Orbán. Hitelfelvétel helyett azt szeretné, ha Magyarország tudna hiteleket nyújtani másoknak.","shortLead":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről...","id":"20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805a644d-8f3a-4b35-b266-42a15582acfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","timestamp":"2019. július. 12. 07:59","title":"Orbán: Nagy ambícióim vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","shortLead":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","id":"20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0965a96-1bfe-4b70-a616-1dce287074c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Ilyen is régen volt: csökkent a dollármilliomosok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","shortLead":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","id":"20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0d993-2399-40e9-8e69-6203b0970a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 12. 12:05","title":"Magyar és amerikai kommandósok gyakorlatáról tudósít a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy ez is a Google+ sorsára jusson.","shortLead":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy...","id":"20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceca9a8-17b6-4d28-84fa-1128150aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"A Google+-szal befürdött, most mégis új közösségi ötlettel próbálkozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beindította úthengerét a YouTube, a videómegosztó sorra blokkolja azokat a népszerű weboldalakat, ahonnan mp3-ban lehet letölteni a videókat.","shortLead":"Beindította úthengerét a YouTube, a videómegosztó sorra blokkolja azokat a népszerű weboldalakat, ahonnan mp3-ban lehet...","id":"20190711_youtube_mp3_letoltes_zene_blokkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdb6412-67ed-4374-9dea-6c8a1aafc6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_youtube_mp3_letoltes_zene_blokkolas","timestamp":"2019. július. 11. 08:03","title":"YouTube-ról tölt le zenéket? Rossz hírünk van: elkezdték blokkolni a zeneletöltős oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom szerint a bírósági ítélet alapján már nem lehet etikus hackernek hívni azt a fiatalembert, akit a bírósg 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélt.","shortLead":"A Magyar Telekom szerint a bírósági ítélet alapján már nem lehet etikus hackernek hívni azt a fiatalembert, akit...","id":"20190711_magyar_telekom_hacker_penzbuntetes_etikus_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047cdd9-4aff-4ef5-8ce4-dc5f006b289f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f14e30b-281c-422a-8218-2767fb7147f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_magyar_telekom_hacker_penzbuntetes_etikus_hacker","timestamp":"2019. július. 11. 17:03","title":"Megszólalt a Telekom: nem etikusan járt el az elítélt hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben üzent a Soros-alapítványok egyik vezetője azt követően, hogy ismeretlenek megrongálták a budapesti Roma Holokauszt Emlékművet.","shortLead":"Közleményben üzent a Soros-alapítványok egyik vezetője azt követően, hogy ismeretlenek megrongálták a budapesti Roma...","id":"20190710_nyilt_tarsadalom_alapitvanyok_roma_kezdemenyezesek_irodaja_roma_holokauszt_emlekmu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c272d5f-33f9-4550-ab80-566d4fb7f2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a4d456-395e-4dbd-97ec-e4d1ec3f99b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_nyilt_tarsadalom_alapitvanyok_roma_kezdemenyezesek_irodaja_roma_holokauszt_emlekmu","timestamp":"2019. július. 10. 19:37","title":"Megrongált emlékmű: \"A gyűlölet az egész magyar társadalmat fenyegeti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]