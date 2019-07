Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több lesz a felhő, másutt viszont több órára kisüt a nap.","shortLead":"A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több lesz a felhő, másutt viszont több órára kisüt a nap.","id":"20190711_idojaras_napos_felhos_zivataros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41ba287-079a-4831-9a85-25d389e8ba6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_napos_felhos_zivataros","timestamp":"2019. július. 11. 05:15","title":"Nem ma tér vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","shortLead":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","id":"20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f84a3e9-26df-47bb-859e-29c11abc31af","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. július. 12. 14:00","title":"Választási csalás gyanúja miatt felfüggesztették az örmény szószóló mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc...","id":"20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8451f-a289-42a1-84bd-5b5ba01df3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","timestamp":"2019. július. 11. 05:45","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Ferihegyről Egyiptomba induló gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy, a Buzzfeed által bemutatott hangfelvétel szerint orosz pénzt akartak juttatni a Matteo Salvinihez köthető pártnak, a Ligának.","shortLead":"Egy, a Buzzfeed által bemutatott hangfelvétel szerint orosz pénzt akartak juttatni a Matteo Salvinihez köthető pártnak...","id":"20190712_matteo_salvini_liga_orosz_penz_illegalis_partfinanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049ca483-aea8-4134-8f46-cae1f61fbbf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_matteo_salvini_liga_orosz_penz_illegalis_partfinanszirozas","timestamp":"2019. július. 12. 05:05","title":"Vizsgálja az olasz ügyészség, hogy Salvini kapott-e pénzt az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolajé nem változott, 393 forinton áll.","shortLead":"A gázolajé nem változott, 393 forinton áll.","id":"20190712_Feljebb_kuszott_kicsit_a_benzin_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a1f90-ae15-470a-9561-4811429b918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Feljebb_kuszott_kicsit_a_benzin_ara","timestamp":"2019. július. 12. 05:14","title":"Feljebb kúszott kicsit a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","id":"20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa4c0f6-3f8d-489c-b7d3-f674194cb10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Greenpeace-igazgató: \"A magyar kormány nem szolgálja polgárai érdekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetven optikában mérnek a szakemberek, és az UV-sugárzás veszélyeiről is felvilágosítják az érdeklődőket.\r

\r

","shortLead":"Hetven optikában mérnek a szakemberek, és az UV-sugárzás veszélyeiről is felvilágosítják az érdeklődőket.\r

\r

","id":"20190711_Most_ingyenesen_leellenorizheti_mennyire_vedi_a_szemet_a_napszemuvege_a_sugarzastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d49e0d-c623-482d-9bb4-f93c24d222e9","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Most_ingyenesen_leellenorizheti_mennyire_vedi_a_szemet_a_napszemuvege_a_sugarzastol","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Most ingyenesen ellenőrizheti, mennyire védi a szemét a napszemüvege a sugárzástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]