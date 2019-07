Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt eredménye az Európai Bizottság vizsgálatának, a cég több változtatást is bevezet, hogy megfeleljen a fogyasztóvédelmi szabályoknak. ","shortLead":"Volt eredménye az Európai Bizottság vizsgálatának, a cég több változtatást is bevezet, hogy megfeleljen...","id":"20190711_Mostantol_nem_eri_kellemetlen_meglepetes_ha_az_Airbnbn_foglal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9e9b77-b044-4cea-846e-8443d55e0edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Mostantol_nem_eri_kellemetlen_meglepetes_ha_az_Airbnbn_foglal","timestamp":"2019. július. 11. 16:01","title":"Mostantól nem éri kellemetlen meglepetés, ha az Airbnb-n foglal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","shortLead":"Több, mint egy éven át csalt a bankautomatákkal egy magyar férfi Pennsylvaniában, legalább 50 ezer dollárhoz jutott.","id":"20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a57eb8-808a-4403-8d42-6767860a5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9610fa6-ece5-4d42-8a2a-150a8c810c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ATMmel_csalt_egy_magyar_az_USAban_akar_60_evre_is_elitelhetik","timestamp":"2019. július. 11. 18:36","title":"ATM-mel csalt egy magyar az USA-ban, akár 60 évre is elítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak tagadják a dolgot, bár éppen egy napja jelezték, hogy válaszlépésre számíthatnak a britek egy iráni hajó korábbi feltartóztatásáért. (Borítóképünkön is ez utóbbi felvétel látható.)","shortLead":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak...","id":"20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c8af32-6eca-47d0-9bd0-bf9e8ffc4d48","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","timestamp":"2019. július. 11. 08:30","title":"Újabb incidens a Perzsa-öbölben, brit tankert akartak elfogni iráni hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","shortLead":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","id":"20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf920b-b4f8-4d24-ac63-4b7062e77bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. július. 11. 07:34","title":"Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple éves fejlesztői konferenciája bepillantást nyújt a vállalat legfrissebb termékeibe, terveibe. Most nyugodtan végignézhetjük az esemény összes (természetesen angol nyelvű) előadását, sőt az elhangzottakat szövegformátumban akár le is tölthetjük.","shortLead":"Az Apple éves fejlesztői konferenciája bepillantást nyújt a vállalat legfrissebb termékeibe, terveibe. Most nyugodtan...","id":"20190712_apple_wwdc_2019_videok_keresheto_formatumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac468c86-e776-402d-b280-60fa2452d169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_apple_wwdc_2019_videok_keresheto_formatumban","timestamp":"2019. július. 12. 14:03","title":"Nyilvánosságra hozta az Apple: kereshető videókon az idei WWDC valamennyi előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c2236-a68f-4311-9241-c06b4c04f28d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűlöletbeszédre hivatkozva tette a Facebook elérhetetlenné a kisfilmet.\r

\r

","shortLead":"Gyűlöletbeszédre hivatkozva tette a Facebook elérhetetlenné a kisfilmet.\r

\r

","id":"20190712_Letiltotta_a_Facebook_Az_Alapjogokert_Kozpont_propagandavideojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22c2236-a68f-4311-9241-c06b4c04f28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014e5c4-a615-4bf4-bfbb-a8f5cb53afdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Letiltotta_a_Facebook_Az_Alapjogokert_Kozpont_propagandavideojat","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Letiltotta a Facebook az Alapjogokért Központ propagandavideóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","shortLead":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","id":"20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8c1dd3-e266-4891-9f49-b0bac60fcced","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","timestamp":"2019. július. 11. 15:24","title":"A kormány szerint olyan erős a társadalmi egyeztetés, hogy már a kormány oldalára sem kell kitenni a jogszabálytervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlamentben tapasztalt ellenzéki viselkedésről írt dühös véleménycikket a Pesti Srácok. Ezt a dühöt a Momentum már közösség elleni izgatásnak véli, és feljelentést tesz.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Parlamentben tapasztalt ellenzéki viselkedésről írt dühös véleménycikket a Pesti Srácok. Ezt a dühöt...","id":"20190712_Feljelenti_a_Momentum_az_oket_ellensegnek_nevezo_Pesti_Sracokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bcf7fd-a821-45d5-b2f2-a69eb3cacd84","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Feljelenti_a_Momentum_az_oket_ellensegnek_nevezo_Pesti_Sracokat","timestamp":"2019. július. 12. 15:12","title":"Feljelenti a Momentum az őket ellenségnek nevező Pesti Srácokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]