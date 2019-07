Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dfadd6b-861d-4978-b8ca-cac8f19a48a3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Határérték feletti melaminkioldódást mért egy kisgyermekeknek szánt bambusz étkészletből a francia hatóság. A kínai eredetű termékből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt kéri, akiknek a háztartásában van az ismertetett azonosítójú étkészletből, ne használják.","shortLead":"Határérték feletti melaminkioldódást mért egy kisgyermekeknek szánt bambusz étkészletből a francia hatóság. A kínai...","id":"20190712_nebih_visszahivas_melamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dfadd6b-861d-4978-b8ca-cac8f19a48a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b62d18-cd28-4a5c-b7cc-bde84cf89206","keywords":null,"link":"/kkv/20190712_nebih_visszahivas_melamin","timestamp":"2019. július. 12. 18:36","title":"Veszélyes gyerekétkészletet hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán az indulásért cserébe sem volt hajlandó megadni számára. Az egységes fővárosi parkolás bevezetéséről van szó, amit Tarlós évek óta nem tudott átvinni. Viszont ahogy telik az idő, a nyilatkozatok egyre furcsábbak, mindenesetre csütörtökön csak betört a piacra egy Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba került volt államtitkár. ","shortLead":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán...","id":"20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac026c-3e51-49fd-8cb2-558feaf349c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","timestamp":"2019. július. 13. 07:00","title":"Orbán tényleg vitába száll saját polgármestereivel, vagy az egész csak terelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétezer olyan embert keresnek, akiknek a kitoloncolását már elrendelték, de a bírósági felszólítás ellenére sem hagyták el az országot.\r

","shortLead":"Kétezer olyan embert keresnek, akiknek a kitoloncolását már elrendelték, de a bírósági felszólítás ellenére sem hagyták...","id":"20190712_Tiz_amerikai_varosban_megkezdik_az_illegalis_migransok_kitoloncolasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d2a377-70de-435b-a289-a52ec9136657","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Tiz_amerikai_varosban_megkezdik_az_illegalis_migransok_kitoloncolasat","timestamp":"2019. július. 12. 19:09","title":"Tíz amerikai városban megkezdik az illegális migránsok kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális tevékenység\" körébe tartozó tartalomnak ítél időnként a Facebook rendszere. Ha valaki túl sok ilyen gyanút bírál felül, akár a csoportja is bánhatja.","shortLead":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális...","id":"20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfde6f54-8c17-4fa2-8a6e-fcec9d559f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","timestamp":"2019. július. 12. 08:03","title":"Nem mindig téveszt a Facebook, de amikor igen, akkor nagyon mellélő a képfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Az iskola tulajdonjogát követelte annak alapítványától a győri püspökség, mielőtt Veres András püspök leváltotta az Apor igazgatóját. A hír felröppenését követően a püspök meghívta egy találkozóra a Szülői Munkaközösség tagjait, akiket korábban lekezelő hangvételű levélben oktatott ki. A találkozó eredményei számos kérdést felvetnek. ","shortLead":"Az iskola tulajdonjogát követelte annak alapítványától a győri püspökség, mielőtt Veres András püspök leváltotta...","id":"20190712_Apor_Vilmos_Romai_Katolikus_Iskolakozpont_Gyor_Veres_Andras_puspok_egyhazi_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ee7db8-277d-4dca-a402-119acdf08910","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Apor_Vilmos_Romai_Katolikus_Iskolakozpont_Gyor_Veres_Andras_puspok_egyhazi_iskola","timestamp":"2019. július. 12. 07:07","title":"A győri püspök az egyház méltóságát, a szülők az iskola értékeit féltették a találkozójukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen. Meg akarták előzni, hogy újabb remegés fogja el a német kancellárt. ","shortLead":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen...","id":"20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3592e4-6d51-4f23-9343-5f11725437bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","timestamp":"2019. július. 11. 20:39","title":"Merkelék most biztosra mentek: ültek a katonai ceremónia alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","shortLead":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","id":"20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef912f2-5f1e-4278-8ee2-63a096faecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","timestamp":"2019. július. 12. 13:48","title":"Pénzzel segíti a viharban megrongálódott kárpátaljai iskolaépület helyreállítását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és kedvezőbbé válik a sportcélú ingatlanok működtetése.","shortLead":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és...","id":"20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ccfef9-e993-4dc9-a0a5-b19b63cc0f22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","timestamp":"2019. július. 12. 11:58","title":"Döntött a parlament: drágul a cigaretta, a focicsapatok több pénzre pályázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]