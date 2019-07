Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","id":"20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c42ace-8dcf-42bd-a03f-65b3919904d7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","timestamp":"2019. július. 12. 08:18","title":"Ellopta a show-t a hercegi lovaspólómeccsen Meghan Markle és karján a kis Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","shortLead":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","id":"20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28abda4-1ac4-45a2-8876-97db8ba0cde9","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 12. 12:46","title":"Kényszerkasztrálják a gyerekek ellen szexuális erőszakot elkövető elítélteket Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán az indulásért cserébe sem volt hajlandó megadni számára. Az egységes fővárosi parkolás bevezetéséről van szó, amit Tarlós évek óta nem tudott átvinni. Viszont ahogy telik az idő, a nyilatkozatok egyre furcsábbak, mindenesetre csütörtökön csak betört a piacra egy Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba került volt államtitkár. ","shortLead":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán...","id":"20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac026c-3e51-49fd-8cb2-558feaf349c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","timestamp":"2019. július. 13. 07:00","title":"Orbán tényleg vitába száll saját polgármestereivel, vagy az egész csak terelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonkét ember hagyta el az épületet, ahova a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki.","shortLead":"Huszonkét ember hagyta el az épületet, ahova a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki.","id":"20190712_Fust_miatt_kiuritettek_egy_hatvani_bevasarlokozpontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a62234-7b44-4adc-a64c-3cb574ced7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Fust_miatt_kiuritettek_egy_hatvani_bevasarlokozpontot","timestamp":"2019. július. 12. 19:13","title":"Füst miatt kiürítettek egy hatvani bevásárlóközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint kritikus médiumot - a Fidesz véleménybuborékja többségben van ma Magyarországon, akármennyire is az ellenkezőjét bizonygatja a kormán, tárta fel egy elemzés.","shortLead":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint...","id":"20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66858f30-d684-4bda-95eb-9a92d0fb50e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","timestamp":"2019. július. 12. 14:31","title":"Konkrétan nem igaz a kormány által sulykolt ballib médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet gránát lapult meg a talajban, pótlóbuszokon lehet odébb óvakodni.","shortLead":"Százkilós szovjet gránát lapult meg a talajban, pótlóbuszokon lehet odébb óvakodni.","id":"20190713_Bombat_szeliditenek_Rakospalotan_lezartak_a_vasutallomast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d8fa3-bf4a-469b-965e-a00d64c753ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Bombat_szeliditenek_Rakospalotan_lezartak_a_vasutallomast","timestamp":"2019. július. 13. 10:22","title":"Bombát szelídítenek Rákospalotán, lezárták a vasútállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő támadott meg egy férfit, aki belehalt a sérülésbe.","shortLead":"Egy férfi és egy nő támadott meg egy férfit, aki belehalt a sérülésbe.","id":"20190712_Keseles_Isaszegen_elfogtak_az_elkovetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26bb228-28f8-42f2-be2f-4cec00d7387f","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Keseles_Isaszegen_elfogtak_az_elkovetoket","timestamp":"2019. július. 12. 13:36","title":"Késelés Isaszegen, elfogták az elkövetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","shortLead":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","id":"20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b4ede3-a94f-4469-bc16-db64abfba0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","timestamp":"2019. július. 12. 08:28","title":"Huszonöt embert próbált átcsempészni egy török kamionos Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]