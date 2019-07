Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","shortLead":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","id":"20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d858ec2d-d42b-4fe0-8f3b-1a5588980d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. július. 16. 05:09","title":"Megvan a hivatalos jelölt az amerikai védelmi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős, így a legerősebb autó, amely valaha is sorozatgyártásba került.","shortLead":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős...","id":"20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c94c14-213c-4b21-bd7a-8ef12eed368c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","timestamp":"2019. július. 17. 16:42","title":"2000 lóerős utcai elektromos rakéta az Lotus Evija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","shortLead":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","id":"20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474d43c-e489-4a59-881f-e7fa9bc7c83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","timestamp":"2019. július. 17. 05:36","title":"Szeptembertől lesz 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","shortLead":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","id":"20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfe229-29e8-4716-becb-ba42e6a5c0f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","timestamp":"2019. július. 16. 06:41","title":"A nap fotói: Álruhában járt nálunk az autós iparág egyik igazi nagyura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","shortLead":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","id":"20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11574338-099e-4f21-b43e-203137943377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","timestamp":"2019. július. 16. 10:24","title":"Főleg útépítésekre szerződtek májusban az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Döbbenetes jelenetnek lehettek szemtanúi a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","shortLead":"Döbbenetes jelenetnek lehettek szemtanúi a kaliforniai partok közelében, ahol hirtelen rengeteg delfin bukkant fel.","id":"20190717_delfinek_kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf3d99e2-e5d1-4f0b-96fe-604c3a9e5d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fba6c64-0f07-47f2-bbd2-6c1d3d1f1e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_delfinek_kalifornia","timestamp":"2019. július. 17. 21:33","title":"Hadseregnyi delfin tűnt fel Kaliforniánál, mintha menekülnének valami elől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös életfogytiglant plusz 30 év börtönt kapott.","shortLead":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös...","id":"20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa0e76d-e821-448b-8aee-387bdc2c8020","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","timestamp":"2019. július. 17. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a Köpcös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]