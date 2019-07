Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még nem volt tapasztalható.","shortLead":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még...","id":"20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181336d9-6bbf-4901-a5c3-0fcc3f5f8e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","timestamp":"2019. július. 17. 08:03","title":"Ha júniusban melege volt, akkor most készüljön: július végül még forróbb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9834e734-8d16-43f0-8827-8ffb05a42b35","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság élére jelölt politikus törvénybe iktatná az EU klímasemlegességét is, amit Orbán Viktor egyszer már megvétózott","shortLead":"Az Európai Bizottság élére jelölt politikus törvénybe iktatná az EU klímasemlegességét is, amit Orbán Viktor egyszer...","id":"20190716_Uzent_von_der_Leyen_jogallamisagban_nincs_kompromisszum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9834e734-8d16-43f0-8827-8ffb05a42b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fc37db-2969-4740-8af0-4c35a4f60d1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Uzent_von_der_Leyen_jogallamisagban_nincs_kompromisszum","timestamp":"2019. július. 16. 10:52","title":"Üzent Von der Leyen: Jogállamiságban nincs kompromisszum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját is megpróbálja elcsábítani.","shortLead":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját...","id":"20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0db9a-9849-4b4b-a26e-01ce3fbaee8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 19:21","title":"Fekete brit színésznő lesz az új 007-es ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","id":"20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad7e1ab-d965-4e01-ad2a-aa34122e91d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","timestamp":"2019. július. 16. 09:14","title":"IMF: Nyugdíjkorhatár-emelésre és bevándorlásra lesz szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","shortLead":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","id":"20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8bc5c7-8c7f-4d1b-9267-a2d923328f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","timestamp":"2019. július. 16. 12:39","title":"Akár két órát is késhetnek a vonatok a balatoni és a székesfehérvári vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét, amit a hvg.hu tárt fel. Utána ennek valóságát megerősítették, de az iskolaigazgató meghallgatását és a többi részletet 10 évre titkosították. Kósa Lajos próbálta magyarázni az iskola fenntartója, a Honvédelmi Minisztérium számára érzékeny ügyet, és nem mondta meg, miért csak akkor tett feljelentést a tárca, amikor lapunk kiderítette, mi történt a kollégiumban. Abban érthetően teljes volt az egyetértés a kormánypárti és ellenzéki tagok között, hogy minden hasonló erőszak elítélendő.","shortLead":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét...","id":"20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c527ad75-ce33-4c3e-bc1e-7b858b6ddb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","timestamp":"2019. július. 15. 14:38","title":"Titkosították a katonai iskolában történt szexuális fajtalanság bizottsági kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ca4263-f543-43a8-bba0-a42929868699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A skót szélturbinákban mindig is megvolt a potenciál, az elmúlt hat hónapban azonban hihetetlen hatékonysággal dolgoztak.","shortLead":"A skót szélturbinákban mindig is megvolt a potenciál, az elmúlt hat hónapban azonban hihetetlen hatékonysággal...","id":"20190715_skocia_elektromos_aram_szelenergia_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53ca4263-f543-43a8-bba0-a42929868699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f98db8-01df-4f58-816e-ffaf0e8d68a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_skocia_elektromos_aram_szelenergia_zoldenergia","timestamp":"2019. július. 15. 19:33","title":"Annyi áramot termeltek a szélturbinák, amennyit el sem tudtak volna használni a skótok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]