Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bb892cb-5b71-4c06-8c6e-9213b9ed97cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintetteket hűtlen kezeléssel vádolják.","shortLead":"Az érintetteket hűtlen kezeléssel vádolják.","id":"20190717_Vadat_emeltek_az_Eximbank_egykori_vezetoi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bb892cb-5b71-4c06-8c6e-9213b9ed97cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f75445-731d-4da7-ae7e-cefd51814a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vadat_emeltek_az_Eximbank_egykori_vezetoi_ellen","timestamp":"2019. július. 17. 15:48","title":"Vádat emeltek az Eximbank egykori vezetői ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt elfogták volna a férfit, egy idős nővel is végezhetett. ","shortLead":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt...","id":"20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfdf1bc-1600-43af-8fbe-d5e44c4e91ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","timestamp":"2019. július. 17. 14:05","title":"Elfogása előtt másfél hónappal másodjára is ölhetett a túronyi fejszés gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszú ideje kerekesszékbe kényszerült férfi szinte csak egy pillanatra maradt egyedül. ","shortLead":"A hosszú ideje kerekesszékbe kényszerült férfi szinte csak egy pillanatra maradt egyedül. ","id":"20190716_A_Nagymarosnal_Dunaba_gurult_auto_soforje_szerint_occse_engedte_ki_a_kezifeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587941a8-e360-4e68-9771-93a555e6c4ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_Nagymarosnal_Dunaba_gurult_auto_soforje_szerint_occse_engedte_ki_a_kezifeket","timestamp":"2019. július. 16. 07:24","title":"A Nagymarosnál Dunába gurult autó sofőrje szerint öccse engedte ki a kéziféket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette: országa \"bizonyosan folytatja\" atomprogramját, és csökkenteni fogja a 2015-ben aláírt többhatalmi atomegyezményben rögzített vállalásait. Az atomalkut a Trump-kormányzat tavaly tavasszal egyoldalúan felmondta.","shortLead":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette...","id":"20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf9ceab-14e5-4dbf-908b-7a14a971fa2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","timestamp":"2019. július. 16. 21:38","title":"Trump állítja: nem akar rendszerváltozást Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc Opus alapkezelőjéé lett a Tigáz fele.","shortLead":"Mészáros Lőrinc Opus alapkezelőjéé lett a Tigáz fele.","id":"20190716_Meszaros_Lorince_lett_a_legnagyobb_magyarorszagi_foldgazeloszto_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d020001-6984-48ed-9f99-1ca231287aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Meszaros_Lorince_lett_a_legnagyobb_magyarorszagi_foldgazeloszto_fele","timestamp":"2019. július. 16. 15:00","title":"Mészáros Lőrincé lett a legnagyobb magyarországi földgázelosztó fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget, és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85a6c7-d963-4af4-8b9a-86b29510b83c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Van mellé öt olimpiai bajnoki címe is. ","shortLead":"Van mellé öt olimpiai bajnoki címe is. ","id":"20190717_szvetlana_romasina_kvangdzsu_vizes_vilagbajnoksag_szinkronuszas_aranyerem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c85a6c7-d963-4af4-8b9a-86b29510b83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1b6390-0e6f-4016-a5b2-632c181b5105","keywords":null,"link":"/sport/20190717_szvetlana_romasina_kvangdzsu_vizes_vilagbajnoksag_szinkronuszas_aranyerem","timestamp":"2019. július. 17. 16:49","title":"Huszadik vb-aranyát nyerte az oroszok sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány, manapság nem győzünk válogatni a csapolt, üveges honi és az egyre több meglepetéssel szolgáló nemzetközi kínálatból. Ha pedig közel-távol utazunk, szerte a világon valóságos sörboom élvezői lehetünk. ","shortLead":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány...","id":"20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f398b-442e-458a-b14c-9beedf4e09aa","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","timestamp":"2019. július. 17. 17:56","title":"A világ sörgyártó nagyhatalmai – meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]